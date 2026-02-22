خبر سار للموظفين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم اطلاق تمويلات رواتب موظفي الدولة لشهر شباط".ودعت الوزارة، " الإنفاق كافة في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة إلى مراجعة الدائرة لاستكمال إجراءات تمويل الرواتب مع مراعاة الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري".