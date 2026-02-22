متنبئ جوي: استعدوا للغد

وقال في منشوره الذي تابعته ، انه "أعتباراً من مساء يوم غد الاثنين، فان خرائط الطقس تشير إلى أندفاع كتل هوائية باردة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي نحو أجواء البلاد، وذلك بعد فترة من الغياب النسبي لمثل هذه الأنظمة الباردة، مما يشير الى حالات جوية متتابعة ستؤثر خلال الفترة المقبلة".واضاف ان "تمركز المرتفع الجوي السطحي فوق المنطقة، فانه من المتوقع أن يتركز النشاط المطري والحالات الجوية بصورة رئيسية في مدن شمال البلاد، مع أمتداد فرص أمطار أقل شدة إلى بعض مدن المنطقة الوسطى، في حين تبقى مدن الجنوب أقل تأثراً من حيث الفعالية المطرية حتى الان".وبين ان "هناك أحتمالية واردة لعودة تساقط الثلوج فوق في أقصى شمال"، مشيرا إلى أن "نهاية الشهر الحالي سيطرأ أنخفاضا على درجات الحرارة يشمل عموم المدن بدرجات متفاوتة، ويكون أكثر وضوحاً في ".