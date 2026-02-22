لا تاجير للارصفة والشوارع في بغداد.. القبض على 70 شخصا بسبب الجباية الوهمية

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة، عدي الجنديل، للوكالة الرسمية تابعته ، إن "ظاهرة الجباية الوهمية مشخصة لدى أمانة ، وهناك حملات دورية تنفذها للحراسات والأمن بالتنسيق مع القوى الماسكة للأرض لملاحقة المبتزين"، مبيناً أنه "تم إلقاء القبض على أكثر من 70 شخصاً في جانبي وإيداعهم لدى المراكز الأمنية لتقديمهم للقضاء".وأضاف الجنديل، أن "الأمانة لا تؤجر أي رصيف أو شارع داخل العاصمة، وجميع هذه المساحات مجانية للمواطنين"، مشيراً إلى أن "الموافقات الرسمية تمنح فقط للكراجات النظامية (الساحات) والشركات المستثمرة للمرائب متعددة الطوابق".وأشار إلى أن "الأمانة وضعت الرقم (911) تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن حالات الابتزاز أو الجباية غير القانونية على مدار 24 ساعة"، مؤكداً أن "خطة فك الاختناقات المرورية تضمنت إنشاء تخصرات في الشوارع الرئيسية مخصصة لركن السيارات بالمجان".