تعرف على نسبة جمرك منظومات الطاقة الشمسية

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "تم توجيه كتاب الى لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح".وأضافت ان "نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 بالمئة لكل مادة".