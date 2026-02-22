عبر بالونات هوائية.. إحباط تهريب شحنة مخدرات في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأحد، عن إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات خطيرة عبر بالونات هوائية في .

وجاء في بيان للمديرية، "في عملية استخبارية عالية الدقة ووفق معلومات دقيقة واليقظة الميدانية لابطال المديرية والمراقبة المستمرة عن طريق الكاميرات الحرارية أجهضت مفارز والامن في فرقة المشاة الخامسة مديرية الاستخبارات العسكرية وبعد متابعة دقيقة ومراقبة عبر الكاميرات الحرارية محاولة تهريب شحنة مخدرات خطيرة".

وأضاف البيان أن الشحنة "اعتمدت أسلوبًا غامضًا وغير مألوف عبر بالونات هوائية مزودة باجهزة الـ GPS حيث تم اسقاطها في تحتوي على ما يقارب 136 الف حبة نوع (كبتاجون) مخدرة بهدف تجاوز نقاط التفتيش وإرباك الرصد الأمني".

وجاءت العملية وفق البيان "بعد تعقب استخباري معقد ورصد مستمر لتحركات العناصر المتورطة مما مكّن مفارز المديرية من السيطرة الكاملة على الشحنة قبل وصولها وإسقاط هذا الأسلوب الإجرامي الجديد قبل أن يتحول إلى تهديد متكرر".