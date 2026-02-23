الصفحة الرئيسية
خطة حكومية شاملة لتأهيل عوائل "مخيم الجدعة" مهنياً ونفسياً
محليات
2026-02-23 | 04:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
87 شوهد
السومرية نيوز
- محليات
أعدت
وزارة الهجرة والمهجرين
، خطة لتأهيل الأسر في مخيم الجدعة
جنوب مدينة
الموصل
، والعائدة من مخيم
الهول
السوري.
ويعد مخيم الجدعة، مركزاً رئيساً لإعادة تأهيل ودمج العائلات العائدة من مخيم
الهول
السوري، والذي يتم نقل الأسر إليه ضمن الجهود الحكومية وبرنامج
الأمم المتحدة
الإنمائي، لتأهيلهم نفسياً واجتماعياً قبل عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة
علي عباس جهاكير
، إن الخطة تهدف بالدرجة الأساس إلى تطوير المهارات المتنوعة للأسر بنوعيها الحياتية والمهنية، من أجل الارتقاء بمستواهم المعيشي، وتتضمن برامج تدريبية خاصة لكل أسرة منها.
وأردف أن الخطة التي سينفذها قادة تدريب تابعون للوزارة، ستعمل على النهوض بالقدرات الفنية والاجتماعية الخاصة بكل أسرة تسكن المخيم، إضافة إلى العمل على رصد من يمتلك مهارات فنية مختلفة من أجل العمل على تطويرها واستغلالها في تأمين فرص عمل خاصة بهم في المخيم .
وذكر جهاكير في السياق ذاته، أن الوزارة حرصت خلال المدة الماضية على التأهيل النفسي للأسر بمخيم الجدعة للنهوض بواقعهم الصحي والنفسي، فضلا عن استمرار أعمال تطوير الذات والمهارات البشرية لهذه الأسر.
وأشار إلى أن هناك تكثيفا لها خلال شهر رمضان للتوعية والتطوير الذاتي من خلال البرامج التي ستنفذ بالمخيم، مؤكدا في السياق ذاته، التزام الوزارة بتنفيذ برنامج وطني خاص بمكافحة التطرف العنيف من خلال تطبيق وتنفيذ إستراتيجيات خاصة بذلك، وباعتماد برامج تدريب مهنية عالية التخصص، مشددا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي للفئات المستهدفة، الذي أوضح أنه يتم بالشراكة مع الجهات المعنية وتوحيد الرؤى لمحاربة الأفكار
المتطرفة
، بما ينعكس إيجابا على ملف دعم النازحين وتأهيل الأسر العائدة إلى مناطقها طوعيا.
مقالات ذات صلة
معلومات عن فرار أفراد وعائلات من تنظيم "داعش" من مخيم الهول
07:10 | 2026-01-29
"شمال وشرق سوريا" تعلن إعادة 240 عائلة من مخيم الهول إلى العراق
07:06 | 2025-12-01
منصات سورية: هروب عوائل تنظيم داعش المتواجدين في مخيم الهول
06:50 | 2026-02-14
الدفاع السورية: مستعدون لاستلام مخيم الهول وسجون "داعش" في المنطقة كافة
08:43 | 2026-01-20
خطة حكومية شاملة
لتأهيل عوائل "مخيم الجدعة" مهنياً ونفسياً
وزارة الهجرة والمهجرين
علي عباس جهاكير
الأمم المتحدة
السومرية نيوز
وزارة الهجرة
عباس جهاكير
سومرية نيوز
جنوب مدينة
اخترنا لك
زين العراق تحصد جائزة "شركة الاتصالات الأكثر ابتكارًا لعام 2025" ضمن جوائز مؤسسة "إنترناشونال فاينانس الدولية"
08:56 | 2026-02-23
السوداني يستذكر السيد عبد العزيز الحكيم: ساهم في بناء العراق الجديد وكان نموذجاً لرجل المبادئ
08:41 | 2026-02-23
التربية تعلن الإنذار الأعلى في مدارس العراق
07:09 | 2026-02-23
القاضي زيدان والزهوان يبحثان المعالجة القانونية لمشاريع إعمار صلاح الدين المتأخرة
04:36 | 2026-02-23
عبر بالونات هوائية.. إحباط تهريب شحنة مخدرات في الأنبار
12:18 | 2026-02-22
تعرف على نسبة جمرك منظومات الطاقة الشمسية
10:56 | 2026-02-22
