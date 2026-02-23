خطة حكومية شاملة لتأهيل عوائل "مخيم الجدعة" مهنياً ونفسياً

ويعد مخيم الجدعة، مركزاً رئيساً لإعادة تأهيل ودمج العائلات العائدة من مخيم السوري، والذي يتم نقل الأسر إليه ضمن الجهود الحكومية وبرنامج الإنمائي، لتأهيلهم نفسياً واجتماعياً قبل عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، إن الخطة تهدف بالدرجة الأساس إلى تطوير المهارات المتنوعة للأسر بنوعيها الحياتية والمهنية، من أجل الارتقاء بمستواهم المعيشي، وتتضمن برامج تدريبية خاصة لكل أسرة منها.وأردف أن الخطة التي سينفذها قادة تدريب تابعون للوزارة، ستعمل على النهوض بالقدرات الفنية والاجتماعية الخاصة بكل أسرة تسكن المخيم، إضافة إلى العمل على رصد من يمتلك مهارات فنية مختلفة من أجل العمل على تطويرها واستغلالها في تأمين فرص عمل خاصة بهم في المخيم .وذكر جهاكير في السياق ذاته، أن الوزارة حرصت خلال المدة الماضية على التأهيل النفسي للأسر بمخيم الجدعة للنهوض بواقعهم الصحي والنفسي، فضلا عن استمرار أعمال تطوير الذات والمهارات البشرية لهذه الأسر.وأشار إلى أن هناك تكثيفا لها خلال شهر رمضان للتوعية والتطوير الذاتي من خلال البرامج التي ستنفذ بالمخيم، مؤكدا في السياق ذاته، التزام الوزارة بتنفيذ برنامج وطني خاص بمكافحة التطرف العنيف من خلال تطبيق وتنفيذ إستراتيجيات خاصة بذلك، وباعتماد برامج تدريب مهنية عالية التخصص، مشددا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي للفئات المستهدفة، الذي أوضح أنه يتم بالشراكة مع الجهات المعنية وتوحيد الرؤى لمحاربة الأفكار ، بما ينعكس إيجابا على ملف دعم النازحين وتأهيل الأسر العائدة إلى مناطقها طوعيا.