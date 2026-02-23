التربية تعلن الإنذار الأعلى في مدارس العراق

وذكر بيان للوزارة، ان "وزير التربية وكالة وجه بتطبيق إجراءات صارمة لضمان أعلى معايير السلامة في جميع مشاريع المدارس، مؤكداً أن حماية الطلبة والملاكات التربوية تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ظرف".وشدد الوزير، على "الالتزام الكامل بشروط السلامة المهنية، وتنفيذ أعمال الترميم بعد انتهاء الدوام الرسمي حصراً، مع تكليف شعب والسلامة بمتابعة ميدانية دقيقة في جميع المديريات، وتحميل المديرين العامين ومديري الأبنية المدرسية المسؤولية المباشرة عن أي إهمال أو تقصير".ووجه "بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لرفع تقريرها خلال (24) ساعة ومحاسبة المقصرين وفق القانون،عقب سقوط نوافذ على أحد تلاميذ مدرسة احمد الوائلي في أدت الى وفاته".واتم البيان، "كما تقدم الوزير بخالص التعازي والمواساة إلى ذوي التلميذ الفقيد، مبينا أن الوزارة ماضية في اتخاذ إجراءات رادعة لصون أرواح أبنائها ومنع تكرار أي حادث مماثل".