السوداني يستذكر السيد عبد العزيز الحكيم: ساهم في بناء العراق الجديد وكان نموذجاً لرجل المبادئ

وقال في بيان، "تمرّ علينا الذكرى السابعة عشرة، لرحيل سماحة حجة والمسلمين السيد طيب الله ثراه. ومع هذه الذكرى نستحضر دوره الكبير في ساحات ومقارعة النظام الدكتاتوري وكشف طغيانه ووحشيته أمام العالم أجمع، مثلما نستحضر دوره ومساهمته الفعالة في بناء الجديد، ومواجهة التحديات والارهاب، إلى جانب القوى والشخصيات الوطنية العراقية الأخرى".واضاف "لقد كان السيد ، نموذجاً لرجل المبادئ الذي شارك بكل السبل في بناء الدولة وبسط سيادتها، وإنفاذ دستورها، لصالح كل العراقيين بجميع أطيافهم ومن كل ربوع هذا الوطن الواحد".واتم "خالص العزاء لسماحة ولجميع آل الحكيم الكرام ومحبي السيد الحكيم في هذه المناسبة".