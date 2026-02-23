زين العراق تحصد جائزة "شركة الاتصالات الأكثر ابتكارًا لعام 2025" ضمن جوائز مؤسسة "إنترناشونال فاينانس الدولية"

تتويجاً لإسهاماتها البارزة في مسيرة التحول الرقمي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حصدت ، إحدى شركات مجموعة زين، الشركة الرائدة في مجال الابتكار في مجال الاتصالات المتنقلة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، “شركة الاتصالات الأكثر ابتكارًا في للعام 2025” من مؤسسة "إنترناشونال فاينانس الدولية“ في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مدينة دبي.

وجاء حصول شركة على " الأكثر ابتكارًا" للعام 2025 كدلالة واضحة على مكانة الشركة الرائدة وإسهامها الفعال في تعزيز تجربة المشتركين من خلال اعتمادها نهجًا رقميًا وابتكارات في سوق الاتصالات من خلال الخدمات المبتكرة المقدمة والتي لاقت قبول كبير من قبل المستهلك العراقي والمؤسسات.

وذكر الرئيس التنفيذي لزين السيد إيمري غوركان أن "حصولنا على هذه الجائزة من مؤسسة ذات مكانة مرموقة وأهمية خاصة يُعد تأكيدًا على جهودنا المستمرة ومبادراتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تسريع مسيرة التحول الرقمي في العراق. وقد تحقق ذلك من خلال تركيزنا على تطوير التجارب الرقمية وإطلاق مبادرات نوعية، مدعومة بشراكاتنا مع روّاد التكنولوجيا العالميين، ما أتاح لنا تقديم حلول رقمية مبتكرة تعكس التزامنا بتوفير خدمات متقدمة في جميع أنحاء البلاد، وتسهم في تمكين المؤسسات الحكومية والشركات والأفراد على حدٍ سواء".



وقد تم اختيار زين العراق بعد استيفائها شروط المشاركة والتسجيل الخاصة بمؤسسة إنترناشونال فاينانس وفق معايير عالمية والتي تشمل الإنجازات التي حققتها الشركة في مجال توسيع وتحديث نطاق شبكتها بتقنية الـ 4.5G+ الشبكة الاحدث والأقوى والأكثر ابتكارًا في البلاد، بالإضافة عمليات دمج تقنيات الألياف الضوئية، وتطبيق حلول والتعلم الآلي والذي يساهم ببناء بنية تحتية متطورة قادرة على تشغيل وإطلاق شبكة الجيل الخامس في جميع محافظات العراق بالإضافة الى الخدمات والعروض المقدمة بصورة مبتكرة ومستمرة والتي تلائم جميع شرائح المجتمع وغيرها مثل خط "كفوو" وبرنامج المكافآت "ممنون" من المعايير التي على ضوئها تم اختيار زين لتكون شركة الاتصالات الأكثر ابتكارًا لعام 2025 في العراق.

وتقدم مؤسسة "إنترناشونال فاينانس الدولية" أبرز التي تحتفي بالتميّز في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والتكنولوجيا. ويأتي فوز زين العراق بهذه الجائزة ليؤكد اعترافاً دولياً بريادة زين العراق وابتكارها في قطاع الاتصالات واجراءاتها المستمرة في التطوير الرقمي الذي يواكب الاحتياجات المتغيرة ويعكس الفهم العملي لطبيعة الاستخدام اليومي مما مكانتها كشركة تساهم بفعالية في تعزيز التحول الرقمي وتطوير تجربة المستخدم في العراق.