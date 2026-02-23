وفد يحزم امتعته لزيارة طهران.. الكهرباء تؤكد حاجة العراق للغاز الايراني لضمان الجاهزية لفصل الصيف

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يخفض عدد دبلوماسيي البعثة الروسية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

وفد يحزم امتعته لزيارة طهران.. الكهرباء تؤكد حاجة العراق للغاز الايراني لضمان الجاهزية لفصل الصيف

محليات

2026-02-23 | 09:57
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وفد يحزم امتعته لزيارة طهران.. الكهرباء تؤكد حاجة العراق للغاز الايراني لضمان الجاهزية لفصل الصيف
201 شوهد


أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، أن حاجتها للغاز المستورد ما تزال ضرورية، مشيرة الى انها تعتزم تشكيل وفد لزيارة ايران بمسعى لإستئناف ضخ الغاز المستورد وتأمينه لجزء من محطات الإنتاج.


وذكر بيان للوزارة، ان "توقف الغاز المستورد لا يزال يؤثر بمحطات معينة ويحدد إنتاجها من الطاقة، فيما تعمل محطات أخرى على الغاز والوقود الوطني، لافتا الى ان الوزارة تجري استعداداتها لمواكبة الأحمال الصيفية بصيانة وتأهيل وتوسعة المحطات للوصول بجاهزية كاملة".

وأضاف البيان أن "هنالك سيطرة على الأحمال وتنظيم ساعات التجهيز بشكل مستقر مستفيدة من اعتدال درجات الحرارة، وأي ارتفاع أو انخفاض بالحرارة سيظهر أثره على الطلب، ما يستدعي تشغيل المحطات بكامل طاقتها لتلبية الاستهلاك المتزايد".

وتابع أن "الحكومة اتخذت خطوات مهمة لتنويع مصادر الوقود والغاز من بينها إنشاء منصة للغاز المسال بميناء خور الزبير، بموجب عقد أبرمته الوزارة مع شركة Excelerate Energy الأميركية، مؤكداً أن إجراءات نصب المنصة تسير وفق المخطط، وحدد  اكتمالها في الأول من حزيران المقبل، كما انها ستؤمن نحو ٥٠٠ _٧٠٠ مليون قدم مكعب قياسي يومياً ما يسهم بتعزيز استقرار المنظومة خصوصاً مع اقتراب الأحمال الصيفية".

وأوضح البيان، أن "الكهرباء تنسق مع وزارة النفط للمناورة باستخدام الغاز الوطني لمراكز الحمل، إضافة لتوفير وقود بديل للمحطات المتأثرة، لضمان استمرارية تشغيل الانتاج بشكل مستقر".

ولفت البيان الى ان "وفداً حكومياً يعتزم زيارة إيران قريباً لبحث إمكانية استئناف التوريد وتحديد الكميات الممكن تجهيزها خلال فصل الصيف، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الحكومية لضمان تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء".

وختم البيان، إن "المنظومة تعمل حالياً بحالة مستقرة ، وساعات التجهيز جيدة ضمن المعطيات المتاحة ، فيما تتواصل الاستعدادات الفنية لضمان أعلى جاهزية ممكنة خلال الصيف ، وتفادي أي خلل قد يؤثر باستقرارية التجهيز للمواطنين".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
Play
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
Play
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
الله بالخير
Play
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
Play
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
Play
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
منطقة حيدر خان - جولة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
Play
منطقة حيدر خان - جولة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
Play
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
Play
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
Play
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
Play
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
Play
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
Play
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
Play
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
الله بالخير
Play
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
Play
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
Play
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
منطقة حيدر خان - جولة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
Play
منطقة حيدر خان - جولة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
Play
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
Play
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
Play
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
Play
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
Play
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22

اخترنا لك
بعد تجاوزه على الكوادر الطبية.. انهاء تكليف مدير مستشفى الشفاء بالبصرة وتعيين بديلاً له
12:19 | 2026-02-23
شرطة بابل تكشف تفاصيل انفجار صهريج في المحاويل
12:10 | 2026-02-23
مصرع شخصين بانفجار صهريج في بابل
11:06 | 2026-02-23
الكشف عن موعد افتتاح المرحلة الاولى من "الجسر العنكبوتي"
10:57 | 2026-02-23
السوداني يشارك ضباط وطلبة كلية الشرطة مائدة الإفطار
10:37 | 2026-02-23
"فاصل ونواصل".. البرد يعود وينتهي
09:48 | 2026-02-23

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.