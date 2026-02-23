وفد يحزم امتعته لزيارة طهران.. الكهرباء تؤكد حاجة العراق للغاز الايراني لضمان الجاهزية لفصل الصيف

وذكر بيان للوزارة، ان "توقف الغاز المستورد لا يزال يؤثر بمحطات معينة ويحدد إنتاجها من الطاقة، فيما تعمل محطات أخرى على الغاز والوقود الوطني، لافتا الى ان الوزارة تجري استعداداتها لمواكبة الأحمال الصيفية بصيانة وتأهيل وتوسعة المحطات للوصول بجاهزية كاملة".وأضاف البيان أن "هنالك سيطرة على الأحمال وتنظيم ساعات التجهيز بشكل مستقر مستفيدة من اعتدال درجات الحرارة، وأي ارتفاع أو انخفاض بالحرارة سيظهر أثره على الطلب، ما يستدعي تشغيل المحطات بكامل طاقتها لتلبية الاستهلاك المتزايد".وتابع أن "الحكومة اتخذت خطوات مهمة لتنويع مصادر الوقود والغاز من بينها إنشاء منصة للغاز المسال بميناء ، بموجب عقد أبرمته الوزارة مع شركة Excelerate Energy الأميركية، مؤكداً أن إجراءات نصب المنصة تسير وفق المخطط، وحدد اكتمالها في الأول من حزيران المقبل، كما انها ستؤمن نحو ٥٠٠ _٧٠٠ مليون قدم مكعب قياسي يومياً ما يسهم بتعزيز استقرار المنظومة خصوصاً مع اقتراب الأحمال الصيفية".وأوضح البيان، أن "الكهرباء تنسق مع للمناورة باستخدام الغاز الوطني لمراكز الحمل، إضافة لتوفير وقود بديل للمحطات المتأثرة، لضمان استمرارية تشغيل الانتاج بشكل مستقر".ولفت البيان الى ان "وفداً حكومياً يعتزم زيارة قريباً لبحث إمكانية استئناف التوريد وتحديد الكميات الممكن تجهيزها خلال فصل الصيف، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الحكومية لضمان تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء".وختم البيان، إن "المنظومة تعمل حالياً بحالة مستقرة ، وساعات التجهيز جيدة ضمن المعطيات المتاحة ، فيما تتواصل الاستعدادات الفنية لضمان أعلى جاهزية ممكنة خلال الصيف ، وتفادي أي خلل قد يؤثر باستقرارية التجهيز للمواطنين".