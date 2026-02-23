السوداني يشارك ضباط وطلبة كلية الشرطة مائدة الإفطار

شارك القائد العام للقوات المسلحة ، اليوم الإثنين، ضباط وطلبة بالعاصمة ، مائدة إفطار شهر رمضان المبارك.



وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "القائد العام للقوات المسلحة شارك ضباط وطلبة بالعاصمة ، مائدة إفطار شهر رمضان المبارك".