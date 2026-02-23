الكشف عن موعد افتتاح المرحلة الاولى من "الجسر العنكبوتي"

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، للوكالة الرسمية وتابعته : إن "طريق سريع الدورة يعد شرياناً حيوياً لم يشهد أعمال صيانة حقيقية منذ أكثر من ثلاثة عقود، وزيادة الأحمال وحركة المركبات الثقيلة جعلت من تأهيله ضرورة حتمية للحفاظ على سلامة المنشأة ومستخدمي الطريق".وأضاف أن "أعمال التأهيل الحالية تتضمن استبدال الوسادات المطاطية أسفل الجسور، وإزالة طبقات الأسفلت القديمة بالكامل، واستبدالها بثلاث طبقات جديدة باستخدام الأسفلت (المبلمر) لضمان أعلى معايير الجودة والمتانة".وحول موعد الافتتاح، أكد المتحدث أن "المرحلة الأولى من المؤمل أن تكتمل بحلول الثامن والعشرين من شهر شباط الجاري"، مشيراً إلى أن "العمل يجري بوتيرة متصاعدة حتى في أيام العطل لتقليص الفترة الزمنية".وأشار إلى وجود "تنسيق عالي المستوى مع وقيادة عمليات لإدارة التحويلات المرورية وتقليل الزخم الحاصل على الجسور البديلة كجسر الطابقين والجادرية"، مبيناً أن "المراحل المقبلة من العمل لن تشهد إغلاقاً كاملاً للطريق، بل سيتم الاعتماد على فتح مسارات جزئية لتسهيل حركة السير".