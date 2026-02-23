بعد تجاوزه على الكوادر الطبية.. انهاء تكليف مدير مستشفى الشفاء بالبصرة وتعيين بديلاً له

وحصلت على وثيقة من ، تضمنت: "بناءً على ماورد بكتاب ذي العدد (937) في 2026/2/22تقرر انهاء تكليف الطبيب الاختصاص (شهدي حسين من ادارة / دائرة ".وتابعت: "تكليف الطبيب الاختصاص ( / مدير مستشفى ابي الخصيب بإدارة المستشفى انفا".