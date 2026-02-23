انتحار امرأة شنقاً جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "امرأة انتحرت باسلوب شنق نفسها داخل دارها ضمن منطقة ".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية وصلت الى المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".