في البصرة.. وقفة احتجاجية لموظفين وعاملين في شركات (فيديو)

شهدت مدينة ، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية لموظفين وعاملين في شركات.

وقال مراسل في المحافظة، إن شهدت، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية سلمية للموظفين والعاملين في شركات التمويل الذاتي قرب الساحة الواقعة بين مجسر التربية ومستشفى المودة.

وأضاف أن مطالب الموظفين والعاملين هي عدم المساس بالمستحقات المالية للرواتب والمخصصات.