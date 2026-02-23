كتائب حزب الله: على أكراد المنطقة أن يتحلوا بالعقلانية

دعا المسؤول الامني لكتائب ابو علي العسكري، أكراد المنطقة الى أن يتحلوا بالعقلانية وعدم التورط بمغامرة عسكرية تستهدف .



وجاء في بيان للعسكري، "يتصاعد الاستعداد الأمريكي لاستهداف الجمهورية الإسلامية من مروراً بإقليم ، في مسار يتخذ طابعاً برياً".

وأضاف "على أكراد المنطقة أن يتحلوا بالعقلانية، وأن لا يتورطوا في مغامرة عسكرية تستهدف ".

وشدد العسكري على "ضرورة أن تكون والعسكرية الإيرانية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحرك يستهدف إيران وحدودها الشمالية الغربية".