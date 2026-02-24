الشتاء يعود.. الحرارة تنخفض عدة درجات

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي في مع فرصة لزخات مطر خفيفة على لمحافظتي والسليمانية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في ".وأضافت ان "طقس يوم الخميس سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي في المنطقة الشمالية مع فرصة لزخات مطر خفيفة على المرتفعات الجبلية من ، مع تصاعد للغبار ينتشر تدريجيا في اغلب اقسام المنطقتين الوسطى والشمالية وبتركيز اقل في بعض اقسام المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة فيالمنطقة الشمالية".وذكرت ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون غائما جزئيا واحياناً غائم مع زخات مطر خفيفة متفرقة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية"، موضحة ان "طقس يوم السبت سيكون صحوا واحياناً غائم جزئي ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض عدة درجات في المنطقة الجنوبية".