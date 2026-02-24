قرار رسمي يخص البناء في المناطق الزراعية

وسبق أن أصدر بموجب القرار رقم 320 لسنة 2022 ضوابط صارمة لمنع البناء وتجريف الأراضي الزراعية، مع توجيهات بوقف التجاوزات وتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني وفق ضوابط محددة لتنظيم العشوائيات القائمة، خاصة المملوكة للدولة والتي تقع ضمن حدود التصميم الأساس للمدن.وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "القرار الحكومي واضح وصريح بشأن منع البناء في الأراضي ذات التصنيف الزراعي"، لافتاً إلى أن "الأمانة لا تمتلك صلاحية منح استثناءات لإنشاء دور سكنية جديدة أو أي أبنية أخرى على تلك الأراضي".وأوضح أن "الإجراءات المتبعة تقتصر على منح حق إكمال البناء في حال وجود دار سكنية مشيدة سابقاً في ، كأن يكون البناء بطابق واحد، إذ يسمح لصاحبه بإضافة طابق آخر أو إجراء أعمال وصيانة وفق الضوابط المعتمدة".‏وبين الجنديل أن "الموافقات الخاصة بالترميم أو إضافة البناء تنظم وفق آلية رسمية تتضمن احتساب كمية المواد اللازمة لأعمال الصيانة أو الاضافة وتثبيتها في ظهر سند العقار، مع منح موافقة اصولية تمكن القوات الأمنية من ادخال هذه المواد بالكمية المحددة حصراً، بما يتناسب مع طبيعة العمل المصرح به".‏وشدد على أن "أي طلب يخص إنشاء بناء جديد على قطعة أرض زراعية مرفوض بشكل قاطع"، مؤكداً "استمرار الأمانة في تطبيق والتعليمات النافذة من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التجاوز عليها أو تجريفها".