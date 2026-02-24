اقل اشتراك اصبح 47 الف دينار.. ضريبة الانترنت تدخل حيز التنفيذ وتوجيه للشركات بفرضها "على المواطن مباشرة"

وبحسب الوثيقة المسربة التي اطلعت عليها وتداولتها وسائل الاعلام، خاطبت مديرية البنى التحتية للاتصالات والمعلوماتية شركات كافة لفرض نسبة 20% حسب عدد المشتركين وسعر الاشتراك وتسديدها الى للاتصالات والمعلوماتية باحتساب نسبة 20% "على كل مستخدم فعال من سعر بيع الباقة اعتبارا من 23 شباط 2026"، ما يعني ان القرار دخل حيز التنفيذ منذ يوم امس.والغريب ان الاراء البرلمانية وحتى وزيرة الاتصالات التي الغت الضريبة المفروضة على كارتات عام 2022 والبالغة 20%، كانت تتهم الشركات بانها تقوم بفرض الضريبة على المواطن، بينما يجب ان تتحملها الشركة ذاتها، لكن التوجيه الاخير الصادر من يوجه بشكل واضح وصريح الشركات بان تقوم باستقطاع هذه النسبة من المواطن المستهلك مباشرة.ووفقا للنسبة المذكورة، فان اقل اشتراك انترنت البالغ 35 الف دينار سيصبح 47 الف دينار عراقي، اما اشتراك الـ45 سيصبح 54 الف دينار، والاعلى سيصبح 156 الف دينار.