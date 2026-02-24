الصفحة الرئيسية
موسكو وواشنطن تبحثان في جنيف معاهدة نووية جديدة
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556933-639075289549135763.webp
هل حسم ملف خور عبد الله.. الإعمار: إيداع الخرائط هي البداية
محليات
2026-02-24 | 06:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
123 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أكدت كتلة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء، أن إيداع الخرائط البحرية لدى
الأمم المتحدة
أول مبادرة لحسم هذا الملف.
وقال رئيس الكتلة
بهاء الأعرجي
في مؤتمر صحفي، تابعته
السومرية نيوز
، إن "
العراق
لم تكن لديه سابقاً حدود بحرية مرسمة أو سيادة واضحة ومعترف بها"، مشيراً إلى أن
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
بادر بتشكيل لجنة متخصصة قدمت توصياتها الفنية والقانونية، وبناءً على تلك المخرجات تمت عملية الإيداع الرسمي".
وبيّن رئيس الكتلة أن "إيداع هذه الخرائط لم يكن أمراً سهلاً، ولم يتم إنجازه في الحكومات السابقة، لتكون حكومة
السوداني
هي أول من يبادر إلى حسم هذا الملف الشائك".
ولفت إلى أن هذا "الإجراء سيعود بفوائد إيجابية واسعة على البلاد، حيث سيمكن العراق من البدء بعمليات البحث والتنقيب عن
آبار
النفط والغاز في مناطقه البحرية، مؤكداً أنه "لا داعي لأن يخشى الصيادون العراقيون مجدداً بعد تثبيت هذه الخرائط التي تضمن حمايتهم وحقوقهم".
وبين أن "هذه الخطوة لم تكن موجهة إلى دولة بعينها، لان كل الدول المجاورة هي شقيقة سواء كانت العربية
السعودية
أو
الكويت
أو الجمهورية الإسلامية، لكن هذه حقوق العراق وتم تثبيتها قانونياً".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
