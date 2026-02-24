هل حسم ملف خور عبد الله.. الإعمار: إيداع الخرائط هي البداية

وقال رئيس الكتلة في مؤتمر صحفي، تابعته ، إن " لم تكن لديه سابقاً حدود بحرية مرسمة أو سيادة واضحة ومعترف بها"، مشيراً إلى أن بادر بتشكيل لجنة متخصصة قدمت توصياتها الفنية والقانونية، وبناءً على تلك المخرجات تمت عملية الإيداع الرسمي".وبيّن رئيس الكتلة أن "إيداع هذه الخرائط لم يكن أمراً سهلاً، ولم يتم إنجازه في الحكومات السابقة، لتكون حكومة هي أول من يبادر إلى حسم هذا الملف الشائك".ولفت إلى أن هذا "الإجراء سيعود بفوائد إيجابية واسعة على البلاد، حيث سيمكن العراق من البدء بعمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز في مناطقه البحرية، مؤكداً أنه "لا داعي لأن يخشى الصيادون العراقيون مجدداً بعد تثبيت هذه الخرائط التي تضمن حمايتهم وحقوقهم".وبين أن "هذه الخطوة لم تكن موجهة إلى دولة بعينها، لان كل الدول المجاورة هي شقيقة سواء كانت العربية أو أو الجمهورية الإسلامية، لكن هذه حقوق العراق وتم تثبيتها قانونياً".