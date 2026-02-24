مجلس محافظة المثنى ينتخب ‏أحمد منفي جودة محافظاً

انتخب ، الثلاثاء، محافظاً للمحافظة.



وحصد جودة 10 أصوات من أصل 12 صوتاً، ما يعني انتخابه رسمياً كمحافظ للمثنى.



وكات قد صوت ، اليوم الثلاثاء، على قبول استقالة المحافظ مهند العتابي.