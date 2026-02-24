جلسة ساخنة في مجلس المثنى.. مشاحنات واشتباك بالأيدي (فيديو)

وصوت المجلس على قبول استقالة العتابي، بعد أن كان قد حدد في وقت سابق يوم 24 شباط/فبراير الجاري موعداً لاستجوابه على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد وإداري.وفي أعقاب ذلك، أجرى المجلس عملية انتخاب لاختيار محافظ جديد، حيث تم انتخاب بعد حصوله على 10 أصوات من أصل 12، ما منحه الأغلبية اللازمة لتولي المنصب رسمياً.