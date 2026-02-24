وقال العتابي في تصريح مصور: “حضرنا إلى مجلس المحافظة ووجدنا شيئاً مريباً، وبعد دخولنا تفاجأنا، وما سمعناه من هو أنني قد قدمت استقالتي”.واكد العتابي انه لم يقدم استقالته، متسائلاً: "من الذي قدم ؟ اين هي الاستقالة اصلاً؟".وكان قد شهد ، الثلاثاء، عراكاً وتشابكاً بالأيدي بين عدد من الأعضاء، عقب التصويت على قبول استقالة المحافظ مهند العتابي، في جلسة اتسمت بالتوتر والانقسام.وصوت المجلس على قبول استقالة العتابي، بعد أن كان قد حدد في وقت سابق يوم 24 شباط/فبراير الجاري موعداً لاستجوابه على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد وإداري.وفي أعقاب ذلك، أجرى المجلس عملية انتخاب لاختيار محافظ جديد، حيث تم انتخاب بعد حصوله على 10 أصوات من أصل 12، ما منحه الأغلبية اللازمة لتولي المنصب رسمياً.