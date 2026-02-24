سفير العراق في أنقرة يُوجّه بفتح دوام مسائيّ في قسم البطاقة الوطنية

وذكر بيان للسفارة، ان هذا التوجيه سيسري اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 2026/03/02، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل معاملات المواطنين العراقيين المُقيمين في ، وتخفيف الأعباء عنهم.ويأتي هذا التوجيه، وفق البيان، حرصًا من السفارة على تطوير الخدمات القنصلية وتوسيع ساعات العمل بما يُلبّي احتياجات أبناء الجالية العراقيَّة، لاسيّما في ظلِّ الإقبال المتزايد على إنجاز معاملات .واتم البيان، "انه من المُؤمَّل أن يُسهم الدوام المسائي في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل فترات الانتظار، على أن تُعلن السفارة لاحقًا عن تفاصيل وآلية المراجعة الخاصة بالدوام المسائي".