وسائل نقل متقدمة تقنياً تبني جسراً للتواصل مع المجتمع العراقي

هبوط 12 طائرة أمريكية في "قاعدة إسرائيلية"
محليات
2026-02-24 | 11:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
211 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أعلنت شركة "جميل موتورز العراق"، إطلاق عهد جديد من التنقل الأنيق والمتقدم تقنياً في البلاد عبر اختبار "ناجح" والأول من نوعه لسيارتي OMODA & JAECOO، ووعدت ببناء جسر من التواصل مع
المجتمع العراقي
.
وقالت الشركة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "الحدث الكبير الذي امتد ليومين في متنزه شاندير في
أربيل
استقطب مشاركةً فاعلةً من شرائح متنوعة، من بينها مؤثرون بارزون والمئات من هواة السيارات"، موضحة أن "المشاركين أُتيحت لهم فرص حصرية لتجربة القيادة والتعرف عن كثب على الأداء المتميز والراحة الفاخرة وأنظمة السلامة المتقدمة في أحدث طرازات OMODA & JAECOO".
وأشاد المشاركون بـ"سلاسة القيادة والاستجابة السريعة للأداء، والتقنيات الذكية السهلة الاستخدام التي رفعت تجربة القيادة إلى مستوى استثنائي إلى جانب تجربة القيادة المثيرة"، في حين حظي كثير من المشاركين بهدايا أنيقة، فيما أتيحت للبعض فرصة الدخول في سحوبات على جوائز فاخرة.
من جهته، قال
المدير العام
لشركة جميل موتورز
العراق
كمال سلطان، "نحن في غاية السعادة للترحيب الحار الذي حظيت به OMODA & JAECOO في أربيل"، لافتا إلى أن "أهمية هذا الحدث تتخطى بكثير مجرد عرض السيارات؛ فنحن نأمل من خلاله أن نبني جسراً من التواصل مع
المجتمع العراقي
، وأن نتعرف على احتياجات المستهلك المحلي، ونعرفه بالمعيار الجديد لتميز القيادة الذي نفخر به. وقد عزز الصدى الإيجابي الساحق إيماننا بأن OMODA & JAECOO ستترك انطباعاً عميقاً لدى المستهلك العراقي".
وكانت OMODA & JAECOO قد حققت أداء مبهراً في السوق العالمية عام 2025، حيث ارتفعت المبيعات العالمية بشكل لافت، وتوسعت في 64 سوقاً عبر
آسيا
وأوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها في أقل من ثلاث سنوات، متجاوزةً حاجز 800,000 وحدة مباعة، لتصبح واحدة من أسرع العلامات التجارية في قطاع السيارات نمواً.
و OMODAهي سلسلة عصرية متعددة الحدود أطلقتها العلامة التجارية مع التركيز على الجيل الجديد من محبي أسلوب الحياة الصحي والمستدام، متجذرةً في جينات المستقبل والموضة والاستدامة والتكنولوجيا، تسعى OMODA إلى كسر قواعد العالم التقليدي وقيادة الجيل الشاب نحو أسلوب حياة شخصي وعصري من خلال تصميم مستقبلي وتقنية متطورة.
أما JAECOO، فهي سلسلة استثنائية للطرق الوعرة أطلقتها العلامة التجارية مع التركيز على النخب الحضرية الجديدة انطلاقاً من مفهوم "من الكلاسيكي وما وراء الكلاسيكي"، تسعى JAECOO إلى اختراق حواجز سوق السيارات الوعرة عالمياً، وقيادة اتجاهات جديدة، وفتح أصعب التضاريس بأسلوب راقٍ متميز وأداء استثنائي لا يضاهى.
الجدير بالذكر أن "جميل موتورز" العراق هي الموزع الرسمي الحصري لعلامتي OMODA & JAECOO في العراق. دأبت الشركة دائماً على الالتزام بأعلى معايير
التميز
في صناعة السيارات، إذ تقدم خدمات شاملة تشمل الاستشارات المتخصصة في المبيعات، وخدمة ما بعد البيع الموثوقة، ودعم قطع الغيار الأصلية، مما يضمن لجميع عملاء المنطقة تجربة تملك سيارة راقية وخالية من القلق. مهمتنا هي إحضار الابتكار والجودة والخدمة العالمية المستوى إلى العراق، وتزويد المستهلكين بمركبات عالية الجودة تجمع بين الأناقة والأداء والتقنية، لنمنح كل رحلة قيمتها الحقيقية.
