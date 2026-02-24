وسائل نقل متقدمة تقنياً تبني جسراً للتواصل مع المجتمع العراقي

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
هبوط 12 طائرة أمريكية في "قاعدة إسرائيلية"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

وسائل نقل متقدمة تقنياً تبني جسراً للتواصل مع المجتمع العراقي

محليات

2026-02-24 | 11:54
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وسائل نقل متقدمة تقنياً تبني جسراً للتواصل مع المجتمع العراقي
211 شوهد

السومرية نيوز- محلي
أعلنت شركة "جميل موتورز العراق"، إطلاق عهد جديد من التنقل الأنيق والمتقدم تقنياً في البلاد عبر اختبار "ناجح" والأول من نوعه لسيارتي OMODA & JAECOO، ووعدت ببناء جسر من التواصل مع المجتمع العراقي.

وقالت الشركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحدث الكبير الذي امتد ليومين في متنزه شاندير في أربيل استقطب مشاركةً فاعلةً من شرائح متنوعة، من بينها مؤثرون بارزون والمئات من هواة السيارات"، موضحة أن "المشاركين أُتيحت لهم فرص حصرية لتجربة القيادة والتعرف عن كثب على الأداء المتميز والراحة الفاخرة وأنظمة السلامة المتقدمة في أحدث طرازات OMODA & JAECOO".
وأشاد المشاركون بـ"سلاسة القيادة والاستجابة السريعة للأداء، والتقنيات الذكية السهلة الاستخدام التي رفعت تجربة القيادة إلى مستوى استثنائي إلى جانب تجربة القيادة المثيرة"، في حين حظي كثير من المشاركين بهدايا أنيقة، فيما أتيحت للبعض فرصة الدخول في سحوبات على جوائز فاخرة.
من جهته، قال المدير العام لشركة جميل موتورز العراق كمال سلطان، "نحن في غاية السعادة للترحيب الحار الذي حظيت به OMODA & JAECOO في أربيل"، لافتا إلى أن "أهمية هذا الحدث تتخطى بكثير مجرد عرض السيارات؛ فنحن نأمل من خلاله أن نبني جسراً من التواصل مع المجتمع العراقي، وأن نتعرف على احتياجات المستهلك المحلي، ونعرفه بالمعيار الجديد لتميز القيادة الذي نفخر به. وقد عزز الصدى الإيجابي الساحق إيماننا بأن OMODA & JAECOO ستترك انطباعاً عميقاً لدى المستهلك العراقي".
وكانت OMODA & JAECOO قد حققت أداء مبهراً في السوق العالمية عام 2025، حيث ارتفعت المبيعات العالمية بشكل لافت، وتوسعت في 64 سوقاً عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها في أقل من ثلاث سنوات، متجاوزةً حاجز 800,000 وحدة مباعة، لتصبح واحدة من أسرع العلامات التجارية في قطاع السيارات نمواً.
و OMODAهي سلسلة عصرية متعددة الحدود أطلقتها العلامة التجارية مع التركيز على الجيل الجديد من محبي أسلوب الحياة الصحي والمستدام، متجذرةً في جينات المستقبل والموضة والاستدامة والتكنولوجيا، تسعى OMODA إلى كسر قواعد العالم التقليدي وقيادة الجيل الشاب نحو أسلوب حياة شخصي وعصري من خلال تصميم مستقبلي وتقنية متطورة.
أما JAECOO، فهي سلسلة استثنائية للطرق الوعرة أطلقتها العلامة التجارية مع التركيز على النخب الحضرية الجديدة انطلاقاً من مفهوم "من الكلاسيكي وما وراء الكلاسيكي"، تسعى JAECOO إلى اختراق حواجز سوق السيارات الوعرة عالمياً، وقيادة اتجاهات جديدة، وفتح أصعب التضاريس بأسلوب راقٍ متميز وأداء استثنائي لا يضاهى.
الجدير بالذكر أن "جميل موتورز" العراق هي الموزع الرسمي الحصري لعلامتي OMODA & JAECOO في العراق. دأبت الشركة دائماً على الالتزام بأعلى معايير التميز في صناعة السيارات، إذ تقدم خدمات شاملة تشمل الاستشارات المتخصصة في المبيعات، وخدمة ما بعد البيع الموثوقة، ودعم قطع الغيار الأصلية، مما يضمن لجميع عملاء المنطقة تجربة تملك سيارة راقية وخالية من القلق. مهمتنا هي إحضار الابتكار والجودة والخدمة العالمية المستوى إلى العراق، وتزويد المستهلكين بمركبات عالية الجودة تجمع بين الأناقة والأداء والتقنية، لنمنح كل رحلة قيمتها الحقيقية.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
Play
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
بال 90
Play
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
Play
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
Play
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
Play
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
Play
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
الله بالخير
Play
الله بالخير
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
Play
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
Play
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
حركة السوق الشعبي - جولة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
Play
حركة السوق الشعبي - جولة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
شاب تقدم لفتاة واهلها كسروا خاطره! - سوشيل رمضان - الحلقة ٧ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-24
Play
شاب تقدم لفتاة واهلها كسروا خاطره! - سوشيل رمضان - الحلقة ٧ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-24
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة الكسرة - رمضان والناس - الحلقة ٦ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-23
Play
منطقة الكسرة - رمضان والناس - الحلقة ٦ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-23
الأكثر مشاهدة
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
Play
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
بال 90
Play
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
Play
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
Play
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
Play
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
Play
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
الله بالخير
Play
الله بالخير
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
Play
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
Play
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
حركة السوق الشعبي - جولة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
Play
حركة السوق الشعبي - جولة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
شاب تقدم لفتاة واهلها كسروا خاطره! - سوشيل رمضان - الحلقة ٧ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-24
Play
شاب تقدم لفتاة واهلها كسروا خاطره! - سوشيل رمضان - الحلقة ٧ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-24
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة الكسرة - رمضان والناس - الحلقة ٦ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-23
Play
منطقة الكسرة - رمضان والناس - الحلقة ٦ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-23

اخترنا لك
ضبط "ساحبة" تقوم بعمليات تهريب داخل المياه الإقليمية العراقية
14:11 | 2026-02-24
سفير العراق في أنقرة يُوجّه بفتح دوام مسائيّ في قسم البطاقة الوطنية
08:09 | 2026-02-24
العتابي ينفي استقالته من منصب محافظ المثنى: سمعناها من الـ"فيسبوك"!
07:58 | 2026-02-24
جلسة ساخنة في مجلس المثنى.. مشاحنات واشتباك بالأيدي (فيديو)
07:31 | 2026-02-24
مجلس محافظة المثنى ينتخب ‏أحمد منفي جودة محافظاً
07:15 | 2026-02-24
هل حسم ملف خور عبد الله.. الإعمار: إيداع الخرائط هي البداية
06:21 | 2026-02-24

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.