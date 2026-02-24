أعلنت قيادة القوة البحرية، الثلاثاء، عن ضبط "ساحبة" تقوم بعمليات تهريب داخل المياه الإقليمية العراقية.

وقالت القيادة في بيان، "بتوجيه مباشر من قبل قائد القوة البحرية الفريق البحري الركن مازن كبيان، تمكنت قوة من قيادة القوة البحرية، أثناء القيام بواجب حماية المنصات العائمة تم مشاهدة ساحبة يشتبه بأنها تقوم بأعمال غير قانونية".

وأضاف البيان "بعد تفتيش الساحبة تبين بأنها تقوم بعمليات تهريب داخل المياه الإقليمية العراقية، حيث تم القاء القبض على ساحبة المهاوي 2 جنسيتها تنزانيا مع أفراد طاقمها البالغ عددهم (18) شخصاََ من جنسيات عراقية وأجنبية مختلفة".

ولفت البيان الى أنه "تم تسليمهم مع المضبوطات إلى مركز شرطة أصولياََ بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".