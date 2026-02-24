هيئة الاستثمار تمنح إجازة لأول مستشفى لعلاج الإدمان في العراق

أعلنت ، عن منح إجازة استثمارية لأول مستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية في .

وقالت الهيئة في بيان، "في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة نحو معالجة التحديات الصحية ذات الأولوية، منح رئيس ، اليوم، الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع "ريـتاج الصحي التعليمي" التابع لشركة أبراج الريتاج، ليكون أول مستشفى استثماري متخصص بعلاج الإدمان والصحة النفسية في ، وأحد أبرز المشاريع الصحية التعليمية الاستراتيجية التي ستسهم في إحداث نقلة حقيقية في مستوى خدمات الرعاية النفسية والتأهيلية في البلاد".

ونقل البيان عن رئيس الهيئة تأكيده أن "الحكومة تولي قطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية في دعم جودة الحياة"، مشيرا الى أن "مشروع ريتاج بغداد يمثل نقلة نوعية ستسهم في معالجة واحدة من أبرز التحديات الصحية في البلاد من خلال تقديم خدمات علاج الإدمان والرعاية النفسية وفق أعلى المعايير الدولية".

وأضاف "نحن ملتزمون بتشجيع الاستثمارات النوعية التي تسهم في بناء قدرات الدولة وتوفير بيئة علاجية وتعليمية متطورة تخدم ".

ويقع المشروع في بغداد على مساحة (28) دونمًا على سريع ، ويتألف من منظومة متكاملة من والتعليمية، حيث يشمل مستشفى عام بسعة (100) سرير، مستشفى متخصص لعلاج الإدمان بسعة (100) سرير، مدرستين تعليميتين، مخيّم كشفي، مركز لإعداد وتأهيل الكوادر التدريسية.