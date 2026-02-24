في كربلاء.. ضبط عجلتين محملتين بمنتجات نفطية مهربة

وقالت الشرطة في بيان، "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة تهريب المشتقات النفطية وحماية ، تمكنت قوة أمنية مشتركة من قسم شرطة وفوج طوارئ الثاني من ضبط عجلتين نوع (تنكر) محمّلتين بمنتجات نفطية غير أصولية ومهرّبة، وذلك ضمن قاطع المسؤولية في قضاء الهندية".

وجرت عملية الضبط وفق البيان من "قبل مفارز شرطة الهندية، في إطار تعزيز الأمن وفرض القانون وملاحقة المتجاوزين على الثروة الوطنية".