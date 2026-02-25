ازهار الربيع ستفتح عينها على ثلوج وبرد.. الشتاء يعود للعراق بدءًا من الجمعة

وبحسب خرائط الطقس، يحاول ان يتمسك بالاجواء العراقية مجدداً ويفرض نفسه ابتداءً من يوم الجمعة المقبل، قبل ان تنقضي صلاحيته المناخية ويدخل فصل الربيع رسميا، حيث من المتوقع عودة الاجواء الشتوية الباردة للمشهد العراقي خلال ايام نهاية الاسبوع الجاري وخلال الاسبوع الاول من شهر اذار ليحدث تدنٍ كبير في درجات الحرارة وتنخفض العظمى دون 20مئوية والصغرى دون ال 10مئوية مع تشكل موجات الصقيع في شمال البلاد ومناطق غرب حصرا في تلك الاماكن لاغير، بحسب المختصين.ويتسبب الانخفاض باستعادة الاجواء الباردة بشكلها الطبيعي لا الاستثنائي، اي لن تكون هناك اجواء شديدة البرودة ولايمكن اعتبارها موجة برد شديدة وانما موجة باردة طبيعية.‏وعلى صعيد الامطار، تتجدد الفرص مجددا يومي الخميس والجمعة، وتشمل كافة مناطق الشمال تدريجياً، تبدأ من ثم وأربيل والسليمانية وكركوك. كما يُحتمل أن تمتد بشكل محدود إلى غرب وشمال وديالى، ويتوقع تساقط الثلوج على مرتفعات دهوك وأربيل والسليمانية، ‏أما بقية المناطق، فحسب آخر التوقعات لا توجد فرص أمطار حالياً، وأقرب حالة ممطرة متوقعة مع بداية شهر آذار القادم.