LIVE
مبابي يثير قلق ريال مدريد قبيل موقعة بنفيكا
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557037-639075970788119956.jpg
ازهار الربيع ستفتح عينها على ثلوج وبرد.. الشتاء يعود للعراق بدءًا من الجمعة
محليات
2026-02-25 | 01:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
329 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
يصف المختصون خلاصة الطقس في
العراق
خلال الايام القادمة بانه "عودة الشتاء"، فبعد ايام طويلة مشمسة وساخنة عاشتها مدن البلاد كافة، باتت خرائط الطقس تتشكل على هيئة امطار وبرد وتساقط الثلوج مجددا، فالازهار ستتفتح في الربيع لتشاهد امطارا وثلوجا وبرد بدلا من الشمس التي اعتادت ان تراها عند كل ربيع على ما يبدو.
وبحسب خرائط الطقس، يحاول
الشتاء
ان يتمسك بالاجواء العراقية مجدداً ويفرض نفسه ابتداءً من يوم الجمعة المقبل، قبل ان تنقضي صلاحيته المناخية ويدخل فصل الربيع رسميا، حيث من المتوقع عودة الاجواء الشتوية الباردة للمشهد العراقي خلال ايام
عطلة
نهاية الاسبوع الجاري وخلال الاسبوع الاول من شهر اذار ليحدث تدنٍ كبير في درجات الحرارة وتنخفض العظمى دون 20مئوية والصغرى دون ال 10مئوية مع تشكل موجات الصقيع في شمال البلاد ومناطق غرب
الانبار
حصرا في تلك الاماكن لاغير، بحسب المختصين.
ويتسبب الانخفاض باستعادة الاجواء الباردة بشكلها الطبيعي لا الاستثنائي، اي لن تكون هناك اجواء شديدة البرودة ولايمكن اعتبارها موجة برد شديدة وانما موجة باردة طبيعية.
وعلى صعيد الامطار، تتجدد الفرص مجددا يومي الخميس والجمعة، وتشمل كافة مناطق الشمال تدريجياً، تبدأ من
الموصل
ثم
دهوك
وأربيل والسليمانية وكركوك. كما يُحتمل أن تمتد بشكل محدود إلى غرب
الأنبار
وشمال
صلاح الدين
وديالى، ويتوقع تساقط الثلوج على مرتفعات دهوك وأربيل والسليمانية، أما بقية المناطق، فحسب آخر التوقعات لا توجد فرص أمطار حالياً، وأقرب حالة ممطرة متوقعة مع بداية شهر آذار القادم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الأنواء الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من غد الجمعة
00:48 | 2025-12-18
00:48 | 2025-12-18
الشتاء يعود.. الحرارة تنخفض عدة درجات
01:06 | 2026-02-24
ثلوج تركيا أصبحت "مخزن برودة" للعراق.. موجة انجماد جديدة تستمر لاسبوع
00:56 | 2025-12-31
00:56 | 2025-12-31
تبدأ الجمعة من دهوك.. موجة ثلوج جديدة تجتاح كردستان
10:50 | 2026-01-06
10:50 | 2026-01-06
طقس العراق
الانواء الجوية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السليمانية
صلاح الدين
صلاح الدي
السومرية
الانبار
الأنبار
+A
-A
بعد اتفاق نفطي عراقي مع "شيفرون".. واشنطن تصف اليوم بـ"العلامة الفارقة"
اقتصاد
07:45 | 2026-02-23
اقتصاد
28.07%
07:45 | 2026-02-23
بعد اتفاق نفطي عراقي مع "شيفرون".. واشنطن تصف اليوم بـ”العلامة الفارقة”
07:45 | 2026-02-23
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
سياسة
26.09%
11:51 | 2026-02-24
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
11:51 | 2026-02-24
ابرزها السوداني وزيدان.. لماذا اقتصرت زيارة باراك الى العراق على لقاء 4 شخصيات فقط؟
سياسة
13:46 | 2026-02-23
سياسة
25.23%
13:46 | 2026-02-23
ابرزها السوداني وزيدان.. لماذا اقتصرت زيارة باراك الى العراق على لقاء 4 شخصيات فقط؟
13:46 | 2026-02-23
تحليق مستمر للدولار.. البورصة المحلية تواصل الاشتعال
اقتصاد
08:24 | 2026-02-24
اقتصاد
20.6%
08:24 | 2026-02-24
تحليق مستمر للدولار.. البورصة المحلية تواصل الاشتعال
08:24 | 2026-02-24
المزيد
من الأخير في رمضان
الرسائل تتقاطر على أبواب الإطار - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
من الأخير في رمضان
الرسائل تتقاطر على أبواب الإطار - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
رمضان والناس
شارع الرشيد - رمضان والناس - الحلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
رمضان والناس
شارع الرشيد - رمضان والناس - الحلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
ليلة رمضانية
الممثلة غصون حيدر - ليلة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-24
ليلة رمضانية
الممثلة غصون حيدر - ليلة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-24
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
تاخذ لو تنطي؟
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
تاخذ لو تنطي؟
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
الله بالخير
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
الله بالخير
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
حديث رمضان
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
حديث رمضان
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
من الأخير في رمضان
الرسائل تتقاطر على أبواب الإطار - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
من الأخير في رمضان
الرسائل تتقاطر على أبواب الإطار - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
رمضان والناس
شارع الرشيد - رمضان والناس - الحلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
رمضان والناس
شارع الرشيد - رمضان والناس - الحلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
ليلة رمضانية
الممثلة غصون حيدر - ليلة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-24
ليلة رمضانية
الممثلة غصون حيدر - ليلة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-24
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
تاخذ لو تنطي؟
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
تاخذ لو تنطي؟
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
الله بالخير
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
الله بالخير
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
حديث رمضان
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
حديث رمضان
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
في كربلاء.. ضبط عجلتين محملتين بمنتجات نفطية مهربة
16:55 | 2026-02-24
16:55 | 2026-02-24
هيئة الاستثمار تمنح إجازة لأول مستشفى لعلاج الإدمان في العراق
16:28 | 2026-02-24
16:28 | 2026-02-24
ضبط "ساحبة" تقوم بعمليات تهريب داخل المياه الإقليمية العراقية
14:11 | 2026-02-24
14:11 | 2026-02-24
وسائل نقل متقدمة تقنياً تبني جسراً للتواصل مع المجتمع العراقي
11:54 | 2026-02-24
11:54 | 2026-02-24
سفير العراق في أنقرة يُوجّه بفتح دوام مسائيّ في قسم البطاقة الوطنية
08:09 | 2026-02-24
08:09 | 2026-02-24
العتابي ينفي استقالته من منصب محافظ المثنى: سمعناها من الـ"فيسبوك"!
07:58 | 2026-02-24
07:58 | 2026-02-24
