بسبب "الضائقة المالية".. الزراعة تعلن توقف مشاريع مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية

وقال وكيل الوزارة الإداري الدكتور ، إن للوزارة برامج عدة بهذا الصدد، بيد أن التخصيصات المالية ضمن الخطة الاستثمارية والتي يمكن أن تنفذ بها برامج تثبيت والواحات ومكافحة التصحر، لم تطلق منذ العام 2020 بسبب الضائقة المالية.وأضاف أن للوزارة برامج توجيهية ولجاناً حققت تقدماً كبيراً في مجال النباتات العطرية والطبية إضافة إلى مشاريع تثبيت الكثبان ، فضلاً عن مشاريع أخرى اطلقت باستخدام الطاقة الشمسية، ناهيك عما حققته المرشات الثابتة والتنقيط من جدوى ونتائج إيجابية كبيرة في الأراضي الصحراوية.وتابع أن حقق اكتفاءً ذاتياً من المحاصيل الزراعية الأساسية التي يعتمد عليها كالبطاطا والطماطم والباذنجان والبصل والخيار، إضافة إلى المنتجات الحيوانية من الدجاج الحي ومنتجاته وبيض المائدة.وأكد في السياق ذاته، أن الوزارة بصدد تصدير المنتجات الزراعية التي حقق منها العراق فائضاً أسوة بالعامين الماضيين، خاصة مع وجود أسواق ترحب وتنتظر تلك الصادرات والتي تلائم الأذواق في والعالمية.