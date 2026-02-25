الوقف السني والمجمع الفقهي يحددان مقدار زكاة الفطر وفدية الصيام لعام 2026

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
اوگف داگلك
من
07:30 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مبابي يثير قلق ريال مدريد قبيل موقعة بنفيكا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557054-639076117614623492.jpg
الوقف السني والمجمع الفقهي يحددان مقدار زكاة الفطر وفدية الصيام لعام 2026
محليات
2026-02-25 | 05:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
561 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلن
المجمع الفقهي
وديوان الوقف السني، اليوم الأربعاء، عن تحديد مقدار زكاة
الفطر
وفدية الصيام لهذا العام.
وذكر
المجمع الفقهي
في بيان، أن "
لجنة الفتوى
في
المجمع الفقهي العراقي
، وبالتنسيق مع
المجلس العلمي
والإفتائي في
ديوان الوقف السني
، أعلنت عن تحديد مقادير زكاة
الفطر
وفدية الصيام للعام الجاري"، داعية إلى "المبادرة في أدائها ضمن الأوقات
الشرعية
المحددة".
وبيّنت اللجنة أن "مقدار زكاة الفطر حُدِّد بمبلغ (3,000) دينار عراقي كحد أدنى عن الشخص الواحد، وتجب عن كل فرد من أفراد الأسرة، ويبدأ وقت إخراجها من أول يوم في شهر رمضان المبارك وحتى قبيل صلاة عيد الفطر".
وأوضحت أن "مصارفها الشرعية هي الفقراء والمساكين، مع الإشارة إلى جواز توجيهها إلى أهالي
غزة
نظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها"، مؤكدة أن "فدية الصيام تجب على من يعجز عن الصوم عجزاً دائماً بسبب مرض مزمن أو كبر في السن، وقد قُدِّرت بمبلغ (1,500) دينار عراقي عن كل يوم إفطار".
وأوضحت اللجنة أن "الأصل في زكاة الفطر إخراجها من القوت (مواد عينية)، إلا أنه يجوز دفعها نقداً تيسيراً على الفقراء وتحقيقاً للمصلحة"، مشيرة إلى أن "الزيادة على المقدار المحدد صدقة وخير يعود نفعه على المتصدق والفقير على حد سواء".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
09:01 | 2026-02-16
الوقف السني يحدد غرة شهر شعبان
10:28 | 2026-01-18
موعد بداية شهر رمضان وعيد الفطر 2026
09:21 | 2026-01-19
الوقف السني يعلن موعد اول ايام شهر رمضان المبارك
10:39 | 2026-02-17
الوقف السني والمجمع الفقهي يحددان
مقدار زكاة الفطر وفدية الصيام لعام 2026
المجمع الفقهي العراقي
ديوان الوقف السني
المجمع الفقهي
السومرية نيوز
المجلس العلمي
ديوان الوقف
لجنة الفتوى
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد اتفاق نفطي عراقي مع "شيفرون".. واشنطن تصف اليوم بـ”العلامة الفارقة”
اقتصاد
28.05%
07:45 | 2026-02-23
بعد اتفاق نفطي عراقي مع "شيفرون".. واشنطن تصف اليوم بـ”العلامة الفارقة”
07:45 | 2026-02-23
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
سياسة
25.34%
11:51 | 2026-02-24
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
11:51 | 2026-02-24
ابرزها السوداني وزيدان.. لماذا اقتصرت زيارة باراك الى العراق على لقاء 4 شخصيات فقط؟
سياسة
24.24%
13:46 | 2026-02-23
ابرزها السوداني وزيدان.. لماذا اقتصرت زيارة باراك الى العراق على لقاء 4 شخصيات فقط؟
13:46 | 2026-02-23
قرار رسمي يخص البناء في المناطق الزراعية
محليات
22.37%
01:13 | 2026-02-24
قرار رسمي يخص البناء في المناطق الزراعية
01:13 | 2026-02-24
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير في رمضان
الرسائل تتقاطر على أبواب الإطار - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
من الأخير في رمضان
الرسائل تتقاطر على أبواب الإطار - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
رمضان والناس
شارع الرشيد - رمضان والناس - الحلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
رمضان والناس
شارع الرشيد - رمضان والناس - الحلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
ليلة رمضانية
الممثلة غصون حيدر - ليلة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-24
ليلة رمضانية
الممثلة غصون حيدر - ليلة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-24
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
تاخذ لو تنطي؟
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
تاخذ لو تنطي؟
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
الله بالخير
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
الله بالخير
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
حديث رمضان
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
حديث رمضان
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
الأكثر مشاهدة
من الأخير في رمضان
الرسائل تتقاطر على أبواب الإطار - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
من الأخير في رمضان
الرسائل تتقاطر على أبواب الإطار - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
رمضان والناس
شارع الرشيد - رمضان والناس - الحلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
رمضان والناس
شارع الرشيد - رمضان والناس - الحلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
ليلة رمضانية
الممثلة غصون حيدر - ليلة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-24
ليلة رمضانية
الممثلة غصون حيدر - ليلة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-24
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
تاخذ لو تنطي؟
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
تاخذ لو تنطي؟
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
الله بالخير
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
الله بالخير
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
حديث رمضان
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
حديث رمضان
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
اخترنا لك
العدل تنفي ضبط هواتف لـ"دواعش سوريا" في سجن الكرخ
06:22 | 2026-02-25
على خلفية ايقاف الرحلات.. وزير النقل وكالة يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية وسحب يد مدير مطار بغداد
06:18 | 2026-02-25
الجهاز المركزي للسيطرة يطلق حملة واسعة لتفتيش وورش تصنيع المصوغات وشركات استيراد الذهب
05:52 | 2026-02-25
القضاء يسترد 15 مليار دينار عن جريمــــــة احتيــــــــال مالي
05:26 | 2026-02-25
بسبب "الضائقة المالية".. الزراعة تعلن توقف مشاريع مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية
04:56 | 2026-02-25
"الخرائط البحرية" على طاولة البرلمان الأسبوع المقبل.. حراك نيابي لحماية سيادة العراق
04:10 | 2026-02-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.