الوقف السني والمجمع الفقهي يحددان مقدار زكاة الفطر وفدية الصيام لعام 2026

وذكر في بيان، أن " في ، وبالتنسيق مع والإفتائي في ، أعلنت عن تحديد مقادير زكاة وفدية الصيام للعام الجاري"، داعية إلى "المبادرة في أدائها ضمن الأوقات المحددة".وبيّنت اللجنة أن "مقدار زكاة الفطر حُدِّد بمبلغ (3,000) دينار عراقي كحد أدنى عن الشخص الواحد، وتجب عن كل فرد من أفراد الأسرة، ويبدأ وقت إخراجها من أول يوم في شهر رمضان المبارك وحتى قبيل صلاة عيد الفطر".وأوضحت أن "مصارفها الشرعية هي الفقراء والمساكين، مع الإشارة إلى جواز توجيهها إلى أهالي نظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها"، مؤكدة أن "فدية الصيام تجب على من يعجز عن الصوم عجزاً دائماً بسبب مرض مزمن أو كبر في السن، وقد قُدِّرت بمبلغ (1,500) دينار عراقي عن كل يوم إفطار".وأوضحت اللجنة أن "الأصل في زكاة الفطر إخراجها من القوت (مواد عينية)، إلا أنه يجوز دفعها نقداً تيسيراً على الفقراء وتحقيقاً للمصلحة"، مشيرة إلى أن "الزيادة على المقدار المحدد صدقة وخير يعود نفعه على المتصدق والفقير على حد سواء".