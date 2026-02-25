على خلفية ايقاف الرحلات.. وزير النقل وكالة يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية وسحب يد مدير مطار بغداد

وذكرت في بيان، أن "وزير النقل وكالة، ، وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على ملابسات إيقاف الرحلات الجوية في ليلة أمس، إثر انطفاء الكهرباء في منظومة الإنارة الملاحية، الأمر الذي أدى إلى تعليق مؤقتاً".وأكد الوزير، وفقاً للبيان، على "ضرورة إنجاز اللجنة أعمالها ورفع توصياتها خلال مدة أقصاها (72) ساعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للنتائج التي ستتوصل إليها، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً".ووجّه شواني بـ"سحب يد مدير الدولي إلى حين استكمال التحقيق، في إطار الحرص على تطبيق مبدأ المساءلة الإدارية وضمان سير إجراءات التحقيق بشفافية ومهنية عالية".