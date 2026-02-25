تحديث الاسطول العملياتي للدفاع المدني.. عجلات إطفاء عالمية بتقنيات رقمية تعزز جاهزية الطوارئ

وذكر بيان للوزارة، ان "ذلك جاء ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لتحديث الأسطول العملياتي ورفع كفاءة الاستجابة لحالات الطوارئ، بحضور وكيل الوزارة لشؤون ومدير عام الدفاع المدني".وشملت الدفعة الجديدة، وفق البيان، "شاحنات إطفاء متطورة من مناشئ عالمية، تُصنف ضمن أحدث التقنيات في مجال مكافحة الحرائق والإنقاذ، كما تضمنت الدفعة عجلات للاستجابة السريعة للحوادث والحالات الطارئة".وتتميز هذه الآليات، بحسب الداخلية، "بنظم تحكم إلكترونية متكاملة تُدار عبر شاشات رقمية وكاميرات مراقبة متطورة، بالإضافة إلى مضخات هيدروليكية عالية القدرة، صُنعت خصيصاً وفق المعايير والمواصفات الدولية التي حددتها الجهات الفنية في ، بما يتلاءم مع طبيعة المهام الميدانية".