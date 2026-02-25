توجيهات حكومية تخص عمل الجامعات والكليات الاهلية

وحضر الاجتماع، وفق بيان لمكتب ، "وزير وكالة، والمسؤولين من الجهات المعنية، وعدد من المستشارين، والمدير العام لهيئة والمدير العام لدائرة الضمان الاجتماعي في والشؤون الاجتماعية".وشهد الاجتماع "استعراض منظومة عمل التعليم ومدى اتساقها مع القانون، فضلاً عن استيفاء الشروط والمستلزمات المطلوبة لرصانة التعليم، وكيفية تحقيق التنسيق والتكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية، وبما يحقق ضمان جودة العملية التعليمية".وأكد السوداني، خلال الاجتماع على "أهمية دور الجامعات الأهلية في دعم منظومة التعليم العالي والارتقاء به، مشدداً على ضرورة تعزيز إجراءات تطوير التعليم الأهلي وتنميته ليكون مساهماً في إعداد الكوادر المؤهلة لمختلف متطلبات سوق العمل المحلية، إضافة إلى مواكبة التطورات العالمية في قطاع التعليم".ووجّه رئيس "بتفعيل دور الجامعات الأهلية للمساهمة في مسار الاقتصادية والتنموية في البلاد، من خلال استحصال الضرائب والحقوق التقاعدية والاجتماعية للتدريسيين والعاملين".وأوعز رئيس مجلس الوزراء "بعقد اجتماع للجهات المعنية بقطاع التعليم الأهلي، وإعداد مقترحات تتعلق بشؤون الجامعات والكليات الأهلية ورفعها اليه خلال عشرة أيام".