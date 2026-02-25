قرار جديد يخص غرامات المخالفات المرورية للسيارات الشمالية

وقال المتحدث باسم حكومة ، بيشوا هوراماني، إن "المجلس اتخذ قراراً بتمديد العمل بالإعفاء".وفي سياق اخر، اشار الى انه "تم إرسال كتاب الرواتب وجداول التدقيق الخاصة بالشهر الماضي إلى بتاريخ 23 من الشهر الجاري".وقال هوراماني إن الحوار مع الحالية يقتصر على ملف الرواتب، إلا أن تشكيل حكومة اتحادية جديدة سيفتح باب التفاوض بشأن حصة الإقليم من الموازنة والمستحقات المالية.وأشار إلى أن حصة إقليم السنوية في الموازنة العامة للعراق تبلغ 22 تريليون دينار، مؤكداً أن الإقليم سيطالب بهذه الحقوق المالية بعد تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، لافتاً إلى أن الإقليم يحتاج سنوياً إلى 14 تريليون دينار فقط لتأمين الرواتب.