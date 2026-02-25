تعيينات في موازنة 2026

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته : إن "هناك توجهاً لإدراج تعيينات حيوية في موازنة 2026 تتماشى مع احتياجات الدولة للتخصصات".وأضاف ان "هذه التعيينات قد تكون شاملة للعديد من في كافة المستويات، ولا تقتصر فقط على تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل"، مشيراً إلى أن "مجلس الخدمة لديه الولاية القانونية والقدرة الفنية والكفاءات للتعامل مع أي تعيينات يتم إقرارها".