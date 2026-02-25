الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557066-639076213634624716.jpeg
تعيينات في موازنة 2026
محليات
2026-02-25 | 08:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
234 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلن
مجلس الخدمة الاتحادي
، اليوم الأربعاء، عن التوجه لإدراج تعيينات حيوية في موازنة 2026.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس
فاضل الغراوي
، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
: إن "هناك توجهاً لإدراج تعيينات حيوية في موازنة 2026 تتماشى مع احتياجات الدولة للتخصصات".
وأضاف ان "هذه التعيينات قد تكون شاملة للعديد من
الخريجين
في كافة المستويات، ولا تقتصر فقط على تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل"، مشيراً إلى أن "مجلس الخدمة لديه الولاية القانونية والقدرة الفنية والكفاءات للتعامل مع أي تعيينات يتم إقرارها".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
