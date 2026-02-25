اعادة فتح مدرج مطار بغداد واستئناف الرحلات القادمة والمغادرة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بخمس أرواح
من
01:30 PM
الى
02:20 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن: ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557140-639076300077107069.jpeg
اعادة فتح مدرج مطار بغداد واستئناف الرحلات القادمة والمغادرة
محليات
2026-02-25 | 10:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
434 شوهد
افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باعادة فتح مدرج
مطار بغداد
واستئناف الرحلات القادمة والمغادرة.
وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "بعد اصلاح الاعطال التي حصلت ليلة امس، تم اعادة فتح مدرج
مطار بغداد الدولي
وستستأنف الرحلات المغادرة والقادمة".
وكان قد وجّه وزير النقل وكالة،
خالد شواني
، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية وسحب يد مدير
مطار بغداد
الدولي.
وذكرت
وزارة النقل
في بيان، أن "وزير النقل وكالة، خالد شواني، وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على ملابسات إيقاف الرحلات الجوية في مطار
بغداد
الدولي ليلة أمس، إثر انطفاء الكهرباء في منظومة الإنارة الملاحية، الأمر الذي أدى إلى تعليق
حركة الطيران
مؤقتاً".
وأكد الوزير، وفقاً للبيان، على "ضرورة إنجاز اللجنة أعمالها ورفع توصياتها خلال مدة أقصاها (72) ساعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للنتائج التي ستتوصل إليها، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً".
ووجّه شواني بـ "سحب يد مدير مطار بغداد الدولي إلى حين استكمال التحقيق، في إطار الحرص على تطبيق مبدأ المساءلة الإدارية وضمان سير إجراءات التحقيق بشفافية ومهنية عالية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
استئناف الرحلات في مطار البصرة بعد ساعة على توقفها
02:59 | 2025-12-12
النقل تعلن إعادة فتح الأجواء في مطارات بغداد والنجف وكركوك
04:08 | 2025-12-11
مصدر أمني: جميع الرحلات مستمرة في مطار بغداد
17:05 | 2026-01-14
النقل تنفي توقف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي
06:04 | 2026-01-13
مطار
بغداد
مطار بغداد الدولي
حركة الطيران
وزارة النقل
سومرية نيوز
مطار بغداد
خالد شواني
خالد شوان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قرار رسمي يخص البناء في المناطق الزراعية
محليات
26.21%
01:13 | 2026-02-24
قرار رسمي يخص البناء في المناطق الزراعية
01:13 | 2026-02-24
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
سياسة
26.1%
11:51 | 2026-02-24
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
11:51 | 2026-02-24
ابرزها السوداني وزيدان.. لماذا اقتصرت زيارة باراك الى العراق على لقاء 4 شخصيات فقط؟
سياسة
24.81%
13:46 | 2026-02-23
ابرزها السوداني وزيدان.. لماذا اقتصرت زيارة باراك الى العراق على لقاء 4 شخصيات فقط؟
13:46 | 2026-02-23
تحليق مستمر للدولار.. البورصة المحلية تواصل الاشتعال
اقتصاد
22.88%
08:24 | 2026-02-24
تحليق مستمر للدولار.. البورصة المحلية تواصل الاشتعال
08:24 | 2026-02-24
المزيد
أحدث الحلقات
تاخذ لو تنطي؟
أجواء رمضان في العامرية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٨ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-25
تاخذ لو تنطي؟
أجواء رمضان في العامرية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٨ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-25
الله بالخير
ناس منسية ما تستاهل إلا الخير - اللّه بالخير - الحلقة ٨ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-25
الله بالخير
ناس منسية ما تستاهل إلا الخير - اللّه بالخير - الحلقة ٨ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-25
حديث رمضان
الامية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ٨ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-25
حديث رمضان
الامية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ٨ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-25
جولة رمضانية
ملجأ العامرية ونصب الصرخة وجامع ملوكي - جولة رمضانية - الحلقة ٨ | رمضان 2026
10:30 | 2026-02-25
جولة رمضانية
ملجأ العامرية ونصب الصرخة وجامع ملوكي - جولة رمضانية - الحلقة ٨ | رمضان 2026
10:30 | 2026-02-25
سوشيل رمضان
بعزّ مرضه ما يفكّر إلّا بأولاده - سوشيل رمضان - الحلقة ٨ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-25
سوشيل رمضان
بعزّ مرضه ما يفكّر إلّا بأولاده - سوشيل رمضان - الحلقة ٨ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-25
من الأخير في رمضان
الرسائل تتقاطر على أبواب الإطار - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
من الأخير في رمضان
الرسائل تتقاطر على أبواب الإطار - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
رمضان والناس
شارع الرشيد - رمضان والناس - الحلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
رمضان والناس
شارع الرشيد - رمضان والناس - الحلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
ليلة رمضانية
الممثلة غصون حيدر - ليلة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-24
ليلة رمضانية
الممثلة غصون حيدر - ليلة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-24
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
الأكثر مشاهدة
تاخذ لو تنطي؟
أجواء رمضان في العامرية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٨ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-25
تاخذ لو تنطي؟
أجواء رمضان في العامرية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٨ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-25
الله بالخير
ناس منسية ما تستاهل إلا الخير - اللّه بالخير - الحلقة ٨ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-25
الله بالخير
ناس منسية ما تستاهل إلا الخير - اللّه بالخير - الحلقة ٨ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-25
حديث رمضان
الامية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ٨ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-25
حديث رمضان
الامية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ٨ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-25
جولة رمضانية
ملجأ العامرية ونصب الصرخة وجامع ملوكي - جولة رمضانية - الحلقة ٨ | رمضان 2026
10:30 | 2026-02-25
جولة رمضانية
ملجأ العامرية ونصب الصرخة وجامع ملوكي - جولة رمضانية - الحلقة ٨ | رمضان 2026
10:30 | 2026-02-25
سوشيل رمضان
بعزّ مرضه ما يفكّر إلّا بأولاده - سوشيل رمضان - الحلقة ٨ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-25
سوشيل رمضان
بعزّ مرضه ما يفكّر إلّا بأولاده - سوشيل رمضان - الحلقة ٨ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-25
من الأخير في رمضان
الرسائل تتقاطر على أبواب الإطار - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
من الأخير في رمضان
الرسائل تتقاطر على أبواب الإطار - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
رمضان والناس
شارع الرشيد - رمضان والناس - الحلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
رمضان والناس
شارع الرشيد - رمضان والناس - الحلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
ليلة رمضانية
الممثلة غصون حيدر - ليلة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-24
ليلة رمضانية
الممثلة غصون حيدر - ليلة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-24
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
اخترنا لك
القبض على ثلاثة من اخطر المتهمين المطلوبين منذ عام 2021
12:50 | 2026-02-25
أقل بنسبة 600%.. تعرف على تسهيلات الحكومة لشراء منظومات الطاقة الشمسية
12:19 | 2026-02-25
قرار حكومي يلزم الجميع بما فيها المناطق الزراعية والعشوائية
11:19 | 2026-02-25
أكثر من 100 جمجمة وسط أربيل.. ما القصة؟
10:46 | 2026-02-25
في العراق.. لعب القمار من جرائم التخريب الاقتصادي
08:11 | 2026-02-25
التخطيط ترد على اعتراضات كردستان بشأن نسبة السكان وتحسم الجدل
08:11 | 2026-02-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.