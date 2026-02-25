اعادة فتح مدرج مطار بغداد واستئناف الرحلات القادمة والمغادرة

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "بعد اصلاح الاعطال التي حصلت ليلة امس، تم اعادة فتح مدرج وستستأنف الرحلات المغادرة والقادمة".وكان قد وجّه وزير النقل وكالة، ، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية وسحب يد مدير الدولي.وذكرت في بيان، أن "وزير النقل وكالة، خالد شواني، وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على ملابسات إيقاف الرحلات الجوية في مطار الدولي ليلة أمس، إثر انطفاء الكهرباء في منظومة الإنارة الملاحية، الأمر الذي أدى إلى تعليق مؤقتاً".وأكد الوزير، وفقاً للبيان، على "ضرورة إنجاز اللجنة أعمالها ورفع توصياتها خلال مدة أقصاها (72) ساعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للنتائج التي ستتوصل إليها، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً".ووجّه شواني بـ "سحب يد مدير مطار بغداد الدولي إلى حين استكمال التحقيق، في إطار الحرص على تطبيق مبدأ المساءلة الإدارية وضمان سير إجراءات التحقيق بشفافية ومهنية عالية".