أكثر من 100 جمجمة وسط أربيل.. ما القصة؟

وقالت المديرية في بيان تابعته ، "إن المقبرة التي تم اكتشافها في حي باغلو منارة، تضم أكثر من مئة جمجمة بشرية، ومجموعة من السكك والعملات الفضية، وخلخالين من البرونز، وخرزتين من اللؤلؤ (قلائد)، وسوارا حديديا، وأربع قطع من الأواني الفخارية (كوز) مدفونة مع الجثامين".وأوضحت في بيانها الذي تداولته صحف محلية "بأن فريقًا أثريًا محليًا مشتركًا من والمديرية التابعة لأربيل، باشر خلال الأيام القليلة الماضية بأعمال التنقيب في الموقع المكتشف".وأشارت "بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن تاريخ هذا الموقع يعود إلى ما يقارب 1400 عام، وتم إرسال عينات من الحمض النووي (DNA) إلى لإجراء الفحوصات المختبرية الدقيقة من أجل حسم الحقائق التاريخية والعلمية".ويولي اهتمامًا بالاكتشافات الأثرية في مختلف المناطق، ويسعى للحفاظ على كل ما هو أثري من السرقة أو التدمير.وتعرضت المواقع الأثرية في عموم العراق، خلال الحروب التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، لتدمير وسرقة وإهمال، خاصة خلال مرحلة إسقاط نظام الرئيس الراحل عام 2003 من قبل .ولا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد الآثار التي هُرّبت من العراق في السنوات الماضية، فيما تمكنت الجهات المختصة من استرداد آلاف القطع التي كانت مهربة خارج البلاد.