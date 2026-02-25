قرار حكومي يلزم الجميع بما فيها المناطق الزراعية والعشوائية

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " وجه بنصب عدادات قياس معايرة على منافذ تغذية التوليد لمطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج ، وباشرنا فعلياً باعتماد آلية احتساب دقيقة وفق معايير محددة لمراجعة وتدقيق الطاقات المنتجة والمستلمة والمجهزة، وصولاً إلى تحديد الضائعات والمستحصلة من المواطنين".وأضاف، أن "الطاقات تمر بمراحل الإنتاج والنقل والتوزيع، وتم وضع تصنيفات واضحة لها، وبموجبها أعدت الوزارة خططاً لاحتساب ما تنتجه محطات التوليد، وما تنقله خطوط النقل، وما تجهزه شركات التوزيع"، موضحاً أن "أهداف نصب العدادات تتضمن معرفة كميات الطاقة المنتجة، وكميات الوقود المستهلك، وإجراء المقاصة بين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، فضلاً عن تدقيق الطاقات الضائعة، ولا سيما المجهزة لمستهلكين غير مسددين".وأشار إلى أن "الوزارة نصبت عدادات لجميع مغذيات 33 و 11، وألزمت بنصب العدادات لكافة أصناف المستهلكين، بما فيهم المناطق الزراعية والعشوائية، بهدف حصر الضائعات وتعظيم موارد الجباية والسيطرة على الأحمال العالية"، مبينا أن "الخطة تتضمن حملات واسعة لتنظيم وإزالة التجاوزات، وإعادة جرد بيانات المستهلكين وفقاً لاستهلاكهم الفعلي".وذكر أن "نسبة الجباية ارتفعت إلى 44% بعد أن كانت منخفضة، وهي نسبة جيدة ضمن الأهداف التصاعدية المرسومة"، موضحا ان "تقارير شهرية ترفع إلى رئيس الوزراء لمتابعة تصاعد نسب الجباية وحصر الضائعات".