أقل بنسبة 600%.. تعرف على تسهيلات الحكومة لشراء منظومات الطاقة الشمسية

وقال رئيس الفريق نصير كريم، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الرسوم المفروضة على المنظومة الشمسية تبلغ 5% فقط، وهو إجراء تشجيعي من شأنه أن يسهم في زيادة الإقبال، لاسيما في ظل ازدياد الفجوة بين الطلب والتوليد، حيث أعلنت وزارة الكهرباء أن الفجوة بلغت 50%، إذ يتوفر حالياً نحو 30000 ميغاواط لفصل الصيف، مقابل طلب يصل إلى 60000 ميغاواط".وأضاف، أن "المرحلة الحالية تفرض ضرورات حتمية للولوج إلى مشاريع سريعة التنصيب، وصديقة للبيئة، وذات جدوى اقتصادية كبيرة"، مبيناً أن "إنتاج التقليدية بوقود حكومي مدعوم يكلف نحو 120 دولاراً للميغاواط/ساعة، فيما تبلغ كلفة إنتاج الطاقة من الشمس قرابة 20 دولاراً للميغاواط/ساعة، وهو أقل تكلفة بنسبة 600%".وتابع أن "الحكومة قدمت تسهيلات تتعلق بآليات دفع مبالغ المنظومات وقروض البنك المركزي، والإقبال في تزايد".ولفت إلى أن "دور حالياً يتركز على إدخال منظومات الطاقة الشمسية في القطاع الحكومي، يعقبها القطاع السكني والأقضية والنواحي، بما سيُحدث نقلة نوعية كبيرة"، مؤكداً وجود "خطط واعدة بدعم مباشر من رئيس الذي يتابع الملف أسبوعياً".وأوضح، أن "عدد المنظومات الشمسية المخصصة للقطاع الحكومي بلغ 535 منظومة، وتركزت المرحلة الأولى على المدارس والمراكز الصحية، حيث تم تجهيز أكثر من 160 مدرسة تعمل بالطاقة الشمسية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، فضلاً عن تشغيل نحو 10 مراكز صحية في والمحافظات"، مشيراً إلى أن "الأشهر المقبلة ستشهد إضافة أعداد كبيرة من المنظومات في ".وتابع أن "هناك خطة كبيرة قيد الإقرار في مجلس الوزراء لإدخال الطاقة الشمسية إلى كامل القطاع الحكومي، وتم قبل أيام التعاقد مع شركة من القطاع الخاص لتنفيذ منظومة كبيرة تشمل الوزارات كافة"، لافتاً إلى أن "شبكة كانت سبّاقة في أي مشروع وطني، وشهد التعاون بين أعضاء الارتباط والفريق الوطني إبرام العقد، ومن المؤمل أن يبدأ تنصيب المنظومة الأسبوع المقبل".