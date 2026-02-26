الصفحة الرئيسية
فيديوهات
اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة الخميس
الحرارة تصل للانجماد.. الشتاء يستأنف من الغد
محليات
2026-02-26 | 00:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,290 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الخميس، تساقطا للامطار وتصاعدا للغبار وانخفاضا في درجات الحرارة تصل الى درجة الانجماد غدا.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "الطقس يوم غد الجمعة سيكون غائما جزئيا في المنطقة الوسطى وغائم في
المنطقة الشمالية
مع تساقط امطار متوسطة الشدة فيها تكون رعدية احياناً وصحو في
المنطقة الجنوبية
، فيما يتصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة تنخفض على العموم عدة درجات عن اليوم السابق".
واضافت ان "طقس يوم السبت سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فيها، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الأحد المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى وغائم في المنطقتين الجنوبية والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".
وبينت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".
وبينت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الجمعة ستكون في
البصرة
27 وبغداد وديالى والانبار 18 والسليمانية 15 واربيل 12 ودهوك 10، اما الصغرى ستكون في
ميسان
11 وبغداد وديالة وبابل وكركوك 7 ودهوك 6 واربيل 5 والسليمانية صفر".
مقالات ذات صلة
الشتاء يعود.. الحرارة تنخفض عدة درجات
01:06 | 2026-02-24
حرارة اقل من درجة الانجماد وامطار حتى الأربعاء
01:14 | 2026-01-17
حتى الثلاثاء.. امطار متواصلة وحرارة تقترب من الانجماد
00:51 | 2025-12-05
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
01:08 | 2025-12-02
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
سياسة
34.59%
11:51 | 2026-02-24
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
11:51 | 2026-02-24
تحليق مستمر للدولار.. البورصة المحلية تواصل الاشتعال
اقتصاد
33.99%
08:24 | 2026-02-24
تحليق مستمر للدولار.. البورصة المحلية تواصل الاشتعال
08:24 | 2026-02-24
ازهار الربيع ستفتح عينها على ثلوج وبرد.. الشتاء يعود للعراق بدءًا من الجمعة
محليات
16.27%
01:06 | 2026-02-25
ازهار الربيع ستفتح عينها على ثلوج وبرد.. الشتاء يعود للعراق بدءًا من الجمعة
01:06 | 2026-02-25
فجر "مظلم" في مطار بغداد.. عطل انارة المدرج يمنع هبوط الطائرات ويدفعها للعودة
أمن
15.14%
00:30 | 2026-02-25
فجر "مظلم" في مطار بغداد.. عطل انارة المدرج يمنع هبوط الطائرات ويدفعها للعودة
00:30 | 2026-02-25
اخترنا لك
البرلمان يستعد لفتح ملف "الضمان الصحي".. دراسة متكاملة لتطوير النظام خلال الأيام المقبلة
04:10 | 2026-02-26
بعد توثيقها في الأمم المتحدة… خرائط Google تُحدث خريطة العراق وتُدرج خور عبد الله
03:47 | 2026-02-26
النفط: استثمار 86 بالمئة من الغاز في ثلاثة حقول
03:05 | 2026-02-26
التربية تقرر إيقاف العمل بما يُسمى بـ "الصفوف الذهبية" في المدارس الأهلية (وثيقة)
02:31 | 2026-02-26
ايران تعاود ضخ الغاز الى العراق
02:06 | 2026-02-26
في العراق.. تحويل عادم السيارات إلى طاقة كهربائية
01:32 | 2026-02-26
