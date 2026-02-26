الحرارة تصل للانجماد.. الشتاء يستأنف من الغد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "الطقس يوم غد الجمعة سيكون غائما جزئيا في المنطقة الوسطى وغائم في مع تساقط امطار متوسطة الشدة فيها تكون رعدية احياناً وصحو في ، فيما يتصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة تنخفض على العموم عدة درجات عن اليوم السابق".واضافت ان "طقس يوم السبت سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فيها، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الأحد المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى وغائم في المنطقتين الجنوبية والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".وبينت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".وبينت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الجمعة ستكون في 27 وبغداد وديالى والانبار 18 والسليمانية 15 واربيل 12 ودهوك 10، اما الصغرى ستكون في 11 وبغداد وديالة وبابل وكركوك 7 ودهوك 6 واربيل 5 والسليمانية صفر".