في العراق.. تحويل عادم السيارات إلى طاقة كهربائية

وقال رئيس الفريق جبار الجنابي التدريسي في الميكانيكية للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الابتكار جاء بمشاركة صبا يعسوب أحمد والدكتور سلوان عبيد وحيد ورئيس المهندسين إسراء حسن من دائرة إسكان "، مبيناً أنه "يرتكز على استخدام المولدات الكهربائية وفق تأثير سيبيك الفيزيائي الذي يستثمر الفوارق الحرارية بين غازات العادم المستعرة ووسط التبريد الخارجي لتوليد تيار كهربائي مباشر".وأوضح أن "أهميته تكمن في استعادة ما بين 30 % إلى 40% من طاقة الوقود التي تضيع عادةً كحرارة مهدرة في الهواء ومن خلال تحويل هذا الهدر إلى طاقة كهربائية تسهم المنظومة في تخفيف الحمل عن مولد السيارة Alternator وتقليل استهلاك الوقود بشكل ملموس ما يوفر عوائد اقتصادية للمستخدمين كما يسهم بخفض الانبعاثات الكربونية .CO_2 وحماية البيئة عبر تقليل درجة حرارة الغازات المنبعثة".