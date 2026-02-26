ايران تعاود ضخ الغاز الى العراق

وقال المتحدِّث الرسميُّ باسم الوزارة، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته ، إنَّ "منظومة الكهرباء الوطنيَّة سجَّلتْ استقراراً في الأحمال وساعات التشغيل".وأضاف، أن "إعادة ضخِّ الغاز المستورَد أسهمتْ في تشغيل الوحدات المتأثرة بمحطة كهرباء بسماية ووحدة توليد واحدةٍ بمحطة المنصوريَّة في ".وأشار إلى أنَّ خطط الوزارة تسير على وفق البرنامج المقرَّر، متضمِّنةً أعمال الصيانة والتأهيل والتوسعة في محطات الإنتاج، بهدف الوصول إلى جهوزيَّةٍ كاملةٍ قبل ذروة الأحمال الصيفيَّة".ولفت إلى أنَّ "الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق مع للمناورة بالغاز الوطنيِّ والوقود المحليِّ لضمان استمرار تشغيل محطات الإنتاج من دون انقطاع".