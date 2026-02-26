التربية تقرر إيقاف العمل بما يُسمى بـ "الصفوف الذهبية" في المدارس الأهلية (وثيقة)

واظهرت وثيقة رسمية وردت للسومرية نيوز انه "تم توجيه جميع أقسام التعليم العام والملاك/شعبة التعليم والأجنبي، بالتنسيق مع الإشراف التربوي والاختصاصي، بمتابعة المدارس ميدانياً والتأكد من عدم وجود أي صفوف مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات غير الملتزمة، مع تحمّل المسؤولية الكاملة في حال استمرار هذه الصفوف".ودعت الوزارة بحسب الوثيقة ، "جميع المدارس الأهلية الى ضرورة الالتزام بالتعليمات النافذة".