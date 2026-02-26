النفط: استثمار 86 بالمئة من الغاز في ثلاثة حقول

وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز، عزت صابر ، فيتصريحات صحفية تابعتها : إن "نائب رئيس لشؤون الطاقة ، حيان عبدالغني السواد ترأس اجتماع خُصص لمناقشة نشاطات ، واستعراض المشاريع السابقة والحالية والمستقبلية لاستثمار الغاز المصاحب، إلى جانب متابعة نسب الإنجاز المتحققة والخطط الرامية إلى تقليل الحرق وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الغاز المنتج".واضاف أن "الاجتماع تضمن عرضاً تفصيلياً لمؤشرات الأداء، حيث بلغت معدلات التقاط الغاز الخام (1180) مليون قدم مكعب قياسي باليوم، فيما وصل معدل إنتاج الغاز الجاف إلى (1000) مليون قدم مكعب قياسي باليوم وهو أعلى معدل إنتاج تحققه الشركة حتى الآن".وتابع ان "نسبة استثمار الغاز المحروق في حقول وغرب القرنة/1 (حقول جولات التراخيص الأولى ) بلغت (86%)"، مؤكداً "تحقيق أرقام قياسية جديدة في معدلات التقاط وإنتاج الغاز ضمن نشاطات شركة ".ولفت إلى أن "معدلات إنتاج الغاز السائل سجلت (7,100) طن يومياً، فيما بلغ إنتاج المكثفات (20,000) برميل يومياً، مبيناً أن "هذه المؤشرات تسهم في تعزيز الإيرادات المالية للدولة، ودعم محطات توليد ، فضلاً عن تلبية احتياجات المواطنين من الغاز السائل للاستخدامات المنزلية ووقود المركبات"، لافتا الى ان "الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها لرفع نسب استثمار الغاز المصاحب إلى مستويات أعلى، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم ".