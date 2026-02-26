Alsumaria Tv
النفط: استثمار 86 بالمئة من الغاز في ثلاثة حقول

محليات

2026-02-26 | 03:05
النفط: استثمار 86 بالمئة من الغاز في ثلاثة حقول
السومرية نيوز- محلي

أعلنت وزارة النفط، اليومالخميس، عن استثمار 86 بالمئة من الغاز في ثلاثة حقول.



وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، في
تصريحات صحفية تابعتها السومرية نيوز: إن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبدالغني السواد ترأس اجتماع خُصص لمناقشة نشاطات شركة غاز البصرة، واستعراض المشاريع السابقة والحالية والمستقبلية لاستثمار الغاز المصاحب، إلى جانب متابعة نسب الإنجاز المتحققة والخطط الرامية إلى تقليل الحرق وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الغاز المنتج".

واضاف أن "الاجتماع تضمن عرضاً تفصيلياً لمؤشرات الأداء، حيث بلغت معدلات التقاط الغاز الخام (1180) مليون قدم مكعب قياسي باليوم، فيما وصل معدل إنتاج الغاز الجاف إلى (1000) مليون قدم مكعب قياسي باليوم وهو أعلى معدل إنتاج تحققه الشركة حتى الآن".

وتابع ان "نسبة استثمار الغاز المحروق في حقول الزبير والرميلة وغرب القرنة/1 (حقول جولات التراخيص الأو
لى ) بلغت (86%)"، مؤكداً "تحقيق أرقام قياسية جديدة في معدلات التقاط وإنتاج الغاز ضمن نشاطات شركة غاز البصرة".

ولفت إلى أن "معدلات إنتاج الغاز السائل سجلت (7,100) طن يومياً، فيما بلغ إنتاج المكثفات (20,000) برميل يومياً، مبيناً أن "هذه المؤشرات تسهم في تعزيز الإيرادات المالية للدولة، ودعم محطات توليد الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تلبية احتياجات المواطنين من الغاز السائل للاستخدامات المنزلية ووقود المركبات"، لافتا الى ان "الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها لرفع نسب استثمار الغاز المصاحب إلى مستويات أعلى، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم الاقتصاد الوطني".
اخترنا لك
البرلمان يستعد لفتح ملف "الضمان الصحي".. دراسة متكاملة لتطوير النظام خلال الأيام المقبلة
04:10 | 2026-02-26
بعد توثيقها في الأمم المتحدة… خرائط Google تُحدث خريطة العراق وتُدرج خور عبد الله
03:47 | 2026-02-26
التربية تقرر إيقاف العمل بما يُسمى بـ "الصفوف الذهبية" في المدارس الأهلية (وثيقة)
02:31 | 2026-02-26
ايران تعاود ضخ الغاز الى العراق
02:06 | 2026-02-26
في العراق.. تحويل عادم السيارات إلى طاقة كهربائية
01:32 | 2026-02-26
الحرارة تصل للانجماد.. الشتاء يستأنف من الغد
00:52 | 2026-02-26

