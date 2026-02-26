البرلمان يستعد لفتح ملف "الضمان الصحي".. دراسة متكاملة لتطوير النظام خلال الأيام المقبلة

ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وحرصه على ضمان تقديم خدمات صحية فاعلة وعادلة تتناسب مع الاستقطاعات المالية المفروضة.وأكد النائب ، دعمه مبدأ الضمان الصحي من حيث الأساس، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تصحيح آليات التطبيق بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة للمواطن.وأوضح النائب أنَّ أي استقطاع من راتب الموظف أو المواطن يجب أن يقابله تقديم خدمة صحية حقيقية وملموسة، سواء من خلال تسهيل الحصول على العلاج داخل المشمولة بالنظام أو عبر تغطية مناسبة تقلل من الأعباء المالية خارجها.وأشار الخفاجي إلى أنَّ بعض الملاحظات تتعلق بآلية الاستفادة الدورية من الضمان الصحي، لافتاً إلى أهمية أن يكون النظام أكثر مرونة وشمولاً، بما يضمن فائدة المشمول وأفراد أسرته عند الحاجة الفعلية للعلاج، دون تعقيدات إدارية أو قيود تحدّ من جدواه.وبيّن الخفاجي أنَّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد عرض ملف الضمان الصحي أمام ، بعد إعداد دراسة متكاملة بهذا الشأن، تمهيداً لمناقشته بشكل موسّع، بما يسهم في تطوير النظام وتعزيز كفاءته بما ينسجم مع تطلعات المواطنين.