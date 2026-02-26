أمانة بغداد تقترب من حسم حزمة مشاريع تنموية وتكشف نسب إنجاز المجسرات

وأفاد المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، بأن هذه المشاريع المذكورة، تتضمن أعمالًا خدمية وجمالية تهدف إلى تحسين الواقع الحضري للعاصمة، كما أنها تعكس جدية الأمانة في تطوير البنى التحتية والمرافق العامة، ورفع مستوى الخدمات، وتجميل المدينة، فضلًا عن توفير واقع بيئي أفضل لسكان .وأضاف أن الفرق الهندسية والفنية تواصل جهودها لاستكمال بقية المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والجمالي للعاصمة، مشيرا إلى تحقيق نسب إنجاز متقدمة في عدد من مشاريع الجسور داخل بغداد.وأكد الجنديل أن الأعمال تسير وفق الخطط الزمنية المرسومة، إذ بلغت نسب إنجاز مشروع مجسر (بغداد– بابل)، 40 بالمئة، وتنفذه إحدى الشركات المصرية، بينما دخل مجسر الداخل مرحلة حفر وصب الركائز، وتتولى تنفيذه شركة إنتاش التركية.وتابع حديثه بالقول: إن مشروع مجسر ساحة عنتر الذي تنفذه إحدى الشركات المصرية، شهد أعمال صب الركائز التجريبية، والانتقال إلى مرحلة اختبار أحمال التربة، ليتم الانتقال إلى مراحل عمل أخرى وفقا لجدول الأعمال الخاص بالمشروع.وذكر المتحدث باسم الأمانة، أن الهدف من تنفيذ هذه المشاريع يتمثل في إتمام تطوير شبكة الطرق والجسور، ومعالجة الاختناقات المرورية إسهاما بتحسين انسيابية الحركة داخل العاصمة، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع رفع كفاءة البنى التحتية، مؤكدًا أن حملة (بغداد أجمل الثانية) تسعى إلى إظهار بغداد بصورة حضارية تليق بمكانتها التاريخية، وبما ينسجم مع الرؤى المستقبلية المعدة لتطويرها.