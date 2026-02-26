بغداد.. تفكيك شبكة إجرامية لتجارة البشر وتحرير 3 ضحايا

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ ، انه "في إنجاز أمني نوعي يعكس التكامل العالي بين الجهد الاستخباري والسلطة القضائية المختصة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من خلال ، وبإشراف القاضي المختص في الأولى، من تنفيذ عملية دقيقة في جانب الكرخ ببغداد".وتابعت انه "أسفرت العملية عن تحرير ثلاث ضحايا تعرضن لجريمة الاتجار بالبشر وتفكيك شبكة إجرامية مكونة من أربعة متهمين"، مشيرة الى انه "وجاءت هذه النتائج بعد متابعة استخبارية مكثفة واستحصال الموافقات القضائية الأصولية".