السوداني: ضرورة تحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون الاستخباري والمعلوماتي

وذكر للسوداني ،في بيان ورد لـ ،أن الاخير "ترأس اجتماعاً لمجلس الاستخبارات الوطني، وشهد مناقشة الوضع الأمني في عموم البلاد، واستعراض أداء والاستخبارية وواجباتها في مختلف القطعات، كما تم بحث الجهود المبذولة في مواجهة التحديات الراهنة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، بما يعزز استدامة أمن البلد واستقراره".وشدد القائد العام للقوات المسلحة على "أهمية التوظيف الأمثل للعمليات بين مختلف صنوف الأجهزة الأمنية، مؤكداً "ضرورة تحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون الاستخباري والمعلوماتي، والعمل على توفير جميع متطلبات نجاح الخطط الأمنية المعدة في هذا الإطار".