مركز بيانات آسياسيل يحصل على اعتماد دولي بشهادة Tier III Certified Facility

تفخر آسياسيل بحصولها على شهادة Tier III Certified Facility من معهد Uptime Institute الدولي لأحد مراكز بياناتها في ، لتكون بذلك أول شركة إتصالات في العراق والوحيدة التي تنال هذا الاعتماد العالمي.إنجاز جديد يؤكد التزامنا بتطبيق أعلى المعايير العالمية في جودة البنية التحتية والموثوقية التقنية، بما يضمن تقديم خدمات اتصالات مستقرة وآمنة لمشتركينا في جميع أنحاء العراق.آسياسيل تجمعلك كلشي: أسرع شبكة، أفضل الأسعار، وأحلى الخدمات.